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业界：加大科技创新与数智赋能 推动电力行业高质量发展

2025年05月16日17:27 | 来源：人民网
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人民网北京5月16日电 （记者杜燕飞）日前，在中国电力企业联合会（以下简称中电联）主办的第二届电力行业科技创新大会上，与会嘉宾表示，当前，科技创新成为我国电力高质量发展第一动力，为保障电力安全供应、推动能源清洁低碳转型发挥了重要支撑作用。要坚持协同创新，加大科技攻关，推动能源电力先进技术应用以及产业数字化、智能化升级，推动能源电力高质量发展。

中国可持续发展研究会理事长、科技部原副部长李萌表示，创新是引领发展的第一动力，电力行业科技创新是推动能源转型与经济高质量发展的关键。近年来，电力行业科技创新成效明显，推动能源电力自主保障能力持续提升，形成多轮驱动的能源电力生产体系。

当前，随着能源变革的深入推进，智能电网、新型储能、虚拟电厂等新技术、新业态、新模式持续涌现，人工智能等数字技术的迅速发展和与电力各领域的融合创新，激发起电力科技创新的浪潮。

我国已成为全球新能源并网规模最大、发展速度最快的国家，科技创新有力支撑电力安全稳定供应和绿色低碳发展。国家能源局监管总监黄学农表示，电力行业要更好发挥科技创新引领发展的第一动力作用，用数字技术赋能行业转型升级，加强关键核心技术攻关，拓展融合创新应用场景，构建开放协同创新体系，为以科技创新支撑引领新型电力系统建设、培育和发展新质生产力作出新的更大贡献。

与会嘉宾表示，“十五五”是我国实现碳达峰目标和新型电力系统建设的关键期随着新能源比例快速提高，各类终端用电设备数量迅速增长，对于电力系统安全韧性、气候弹性、调节柔性、保障能力提出了更高要求

中电联理事长、全球能源互联网发展合作组织主席辛保安表示，电力行业要坚持自主创新，加快核心技术攻关，加强基础研究，加强电力标准体系建设；持协同创新，培育新质生产力，推进创新链产业链融合发展，推动成果转化，强化人工智能应用；坚持体制创新，提升创新体系整体效能，健全创新体系，激发创新活力，加强实验能力建设；坚持合作创新，营造科技创新开放环境，融入全球创新网络，实施“走出去”战略，加快实现高水平电力科技自立自强。

当前以人工智能为代表的科技革命和产业变革正加速演进，能源电力技术变革进入密集活跃期和加速拓展期。”中国南方电网有限责任公司董事、总经理钱朝阳认为在新型能源体系构建上开展更多跨产业的技术创新交流在“人工智能+数字电网”上开展更多跨专业的技术创新交流推动能源电力先进技术应用以及产业数字化、智能化升级，保障国家能源安全推动能源电力高质量发展。

(责编：郭思邈、高雷)
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