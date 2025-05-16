人民网北京5月16日电 （记者杜燕飞）日前，在中国电力企业联合会（以下简称中电联）主办的第二届电力行业科技创新大会上，与会嘉宾表示，当前，科技创新成为我国电力高质量发展第一动力，为保障电力安全供应、推动能源清洁低碳转型发挥了重要支撑作用。要坚持协同创新，加大科技攻关，推动能源电力先进技术应用以及产业数字化、智能化升级，推动能源电力高质量发展。

中国可持续发展研究会理事长、科技部原副部长李萌表示，创新是引领发展的第一动力，电力行业科技创新是推动能源转型与经济高质量发展的关键。近年来，电力行业科技创新成效明显，推动能源电力自主保障能力持续提升，形成多轮驱动的能源电力生产体系。

当前，随着能源变革的深入推进，智能电网、新型储能、虚拟电厂等新技术、新业态、新模式持续涌现，人工智能等数字技术的迅速发展和与电力各领域的融合创新，激发起电力科技创新的浪潮。

“我国已成为全球新能源并网规模最大、发展速度最快的国家，科技创新有力支撑电力安全稳定供应和绿色低碳发展。”国家能源局监管总监黄学农表示，电力行业要更好发挥科技创新引领发展的第一动力作用，用数字技术赋能行业转型升级，加强关键核心技术攻关，拓展融合创新应用场景，构建开放协同创新体系，为以科技创新支撑引领新型电力系统建设、培育和发展新质生产力作出新的更大贡献。

与会嘉宾表示，“十五五”是我国实现碳达峰目标和新型电力系统建设的关键期。随着新能源比例快速提高，各类终端用电设备数量迅速增长，对于电力系统安全韧性、气候弹性、调节柔性、保障能力提出了更高要求。

中电联理事长、全球能源互联网发展合作组织主席辛保安表示，电力行业要坚持自主创新，加快核心技术攻关，加强基础研究，加强电力标准体系建设；坚持协同创新，培育新质生产力，推进创新链产业链融合发展，推动成果转化，强化人工智能应用；坚持体制创新，提升创新体系整体效能，健全创新体系，激发创新活力，加强实验能力建设；坚持合作创新，营造科技创新开放环境，融入全球创新网络，实施“走出去”战略，加快实现高水平电力科技自立自强。

“当前以人工智能为代表的科技革命和产业变革正加速演进，能源电力技术变革进入密集活跃期和加速拓展期。”中国南方电网有限责任公司董事、总经理钱朝阳认为，要在新型能源体系构建上开展更多跨产业的技术创新交流，在“人工智能+数字电网”上开展更多跨专业的技术创新交流，推动能源电力先进技术应用以及产业数字化、智能化升级，保障国家能源安全，推动能源电力高质量发展。

(责编：郭思邈、高雷)

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