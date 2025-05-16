人民网北京5月16日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近期，国际标准化组织（ISO）正式发布《老龄化社会 老龄化包容性数字经济通用要求与指南》（ISO 25556:2025），该标准由我国牵头制定，是ISO首个人口老龄化视角下的数字经济标准。

据了解，该标准规定了适老化数字经济的基本准则和核心要素，并针对在线购物、数字银行、数字医院、在线娱乐、社交媒体、智慧出行、智慧社区、智慧家庭等老年人参与数字经济的高频场景提出了具体建议和应用案例，为建立老龄化包容性数字经济、消弭全球老年人数字鸿沟凝练了科学解决方案，贡献了中国智慧。

根据联合国人口司预测，截至今年年底，全球60岁及以上人口将达14.2亿人。据介绍，该标准在制定过程中得到了全球利益相关方的广泛关注和积极参与，来自美国、英国、德国、丹麦、澳大利亚、日本、韩国、印度、新加坡等20多个国家的跨学科专家共同协作，参与了标准研制工作。

(责编：郭思邈、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经