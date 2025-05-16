人民网北京5月16日电 （记者孙博洋）校企合作是推动科技创新与产业升级的重要纽带，对高校、企业和社会发展具有多重价值。

5月15日，贵常春酒与茅台学院联合成立的酱酒联合实验室在贵州遵义仁怀揭牌。

茅台学院副校长张春林表示，要做“沉下去”的研究，用科技的力量推动传统酿造技艺的创新升级，为行业开辟高质量发展新航道。

贵常春酒业总裁于征士提出了践行真正菌种酿酒，坚持传承正统酱香为企业的首要目标。他表示，高校是创新的源头，企业是应用的土壤，期待通过实验室的“小切口”，实现产学研协同创新的“大生态”。

仁怀市酒业协会副秘书长杨必刚表示，进一步深化白酒产业与科研单位、高等院校之间的合作，运用科技手段和技术创新推进白酒产业高质量发展已成为行业的广泛共识，校企合作就是一种有效的模式和载体，是促成资源共享和优势互补、协同推动人才培养和技术创新的重要举措。

图为实验室揭牌现场。受访方供图

白酒专家赖登燡表示，校企合作实验室可以从三方面发力：解析风味密码，通过代谢组学分析，进一步明确酒体风味物质的生成路径；可以优化微生物生态环境，建立微生态评价体系，指导窖池养护和车间环境调控等；智慧化酿造，探索AI引入控制系统，实现制曲、发酵等环节的精准化管理。

(责编：郭思邈、高雷)

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