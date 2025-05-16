打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

校企合作探索发酵工艺 推动酱酒行业发展

2025年05月16日18:29 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月16日电 （记者孙博洋）校企合作是推动科技创新与产业升级的重要纽带，对高校、企业和社会发展具有多重价值。

5月15日，贵常春酒与茅台学院联合成立的酱酒联合实验室在贵州遵义仁怀揭牌。

茅台学院副校长张春林表示，要做“沉下去”的研究，用科技的力量推动传统酿造技艺的创新升级，为行业开辟高质量发展新航道。

贵常春酒业总裁于征士提出了践行真正菌种酿酒，坚持传承正统酱香为企业的首要目标。他表示，高校是创新的源头，企业是应用的土壤，期待通过实验室的“小切口”，实现产学研协同创新的“大生态”。

仁怀市酒业协会副秘书长杨必刚表示，进一步深化白酒产业与科研单位、高等院校之间的合作，运用科技手段和技术创新推进白酒产业高质量发展已成为行业的广泛共识，校企合作就是一种有效的模式和载体，是促成资源共享和优势互补、协同推动人才培养和技术创新的重要举措。

图为实验室揭牌现场。受访方供图

图为实验室揭牌现场。受访方供图

白酒专家赖登燡表示，校企合作实验室可以从三方面发力：解析风味密码，通过代谢组学分析，进一步明确酒体风味物质的生成路径；可以优化微生物生态环境，建立微生态评价体系，指导窖池养护和车间环境调控等；智慧化酿造，探索AI引入控制系统，实现制曲、发酵等环节的精准化管理。

(责编：郭思邈、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
校企合作探索发酵工艺 推动酱酒行业发展
　　人民网北京5月16日电 （记者孙博洋）校企合作是推动科技创新与产业升级的重要纽带，对高校、企业和社会发展具有多重价值。 5月15日，贵常春酒与茅台学院联合成立的酱酒联合实验室在贵州遵义仁怀揭牌。…
业界：加大科技创新与数智赋能 推动电力行业高质量发展
　　人民网北京5月16日电 （记者杜燕飞）日前，在中国电力企业联合会（以下简称中电联）主办的第二届电力行业科技创新大会上，与会嘉宾表示，当前，科技创新成为我国电力高质量发展第一动力，为保障电力安全供应、推动能源清洁低碳转型发挥了重要支撑作用。要坚持协同创新，加大科技攻关，推动能源电力先进技术应用以及产业数字化、智能化升级，推动能源电力高质量发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部