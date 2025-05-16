新华社北京5月16日电（记者高亢）记者16日获悉，国家数据局综合司于近日印发《数字中国建设2025年行动方案》，对“人工智能+”、基础设施提升等方面进行工作部署。

方案提出，以数据要素市场化配置改革为主线，加快培育全国一体化数据市场，因地制宜发展以数据为关键要素的数字经济，全面提升数字中国建设水平。到2025年底，数字中国建设取得重要进展，数字领域新质生产力不断壮大，数字经济发展质量和效益大幅提升，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重超过10%，数据要素市场建设稳步推进。

方案部署了体制机制创新、地方品牌铸造、“人工智能+”、基础设施提升、数据产业培育、数字人才培育、数字化发展环境优化、数字赋能提升等8个方面的重大行动。

据了解，方案是国家数据局首次向地方数据管理部门印发的指导开展数字中国建设的文件。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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