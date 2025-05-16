第三批保险资金长期投资试点“官宣”约一周便迎来新动向。记者5月16日从中国人寿集团获悉，国寿资产于5月13日获批参与第三批试点，联合相关机构共同发起设立鸿鹄基金三期。

金融监管总局局长李云泽5月7日在国新办举行的新闻发布会上宣布，将进一步扩大保险资金长期投资试点范围，近期拟再批复600亿元，为市场注入更多增量资金。

国寿资产相关负责人表示，鸿鹄基金三期将一以贯之地秉持市场化、法治化和“长钱长投”原则，坚持保险资金长期资本属性，坚持以高质量发展理念看待资本市场大势，投资并长期持有公司治理良好、经营运作稳健、股息相对稳定、股票流动性相对较好的大盘蓝筹公司股票，促进实现长期、稳定、可持续的投资收益。国寿资产和相关机构将尽快推进鸿鹄基金三期落地相关工作，实现中长期资金尽早入市，坚定做耐心资本，全力为资本市场的健康发展保驾护航。

据了解，2023年10月，金融监管总局批复首批试点项目，规模500亿元，目前已成功投资落地。今年1月和3月，金融监管总局批复开展第二批试点，规模共计1120亿元。第二批试点中，鸿鹄基金获批200亿元，计划近期投资入市。（记者张千千）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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