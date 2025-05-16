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大规模推进楚商回乡 湖北将举办重磅政策发布会

2025年05月16日20:30 | 来源：极目新闻
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原标题：大规模推进楚商回乡，湖北明日将举办重磅政策发布会

5月17日上午，湖北省“抓创业促就业”系列行动之大规模推进楚商回乡行动发布会，将在武汉隆重举行。

湖北将大规模推进以乡情为纽带的楚商回乡，促进楚商产业回归、资本回流、项目回投、总部回迁、人才回乡，为加快建成中部地区崛起的重要战略支点提供有力支撑。

全球楚商超过26万，是促进就业创业、推动湖北高质量发展的重要力量。

记者从湖北省商务厅获悉，17日的发布会将发布《推进楚商回乡工作行动方案》，围绕分级分类建立楚商数据库、健全楚商沟通联络渠道、提升楚商对接平台影响力、服务楚商回乡项目落地见效、营造楚商回乡浓厚氛围5个方面，对楚商回乡工作进一步系统部署。

发布会现场，武汉高德红外股份有限公司董事长黄立，武汉帝尔激光科技股份有限公司董事长李志刚，上海均瑶（集团）有限公司总裁王均豪，伟鹏控股集团董事长、海外楚商联合会会长喻鹏，中诚信征信有限公司董事长、中诚信指数服务有限公司董事长毛赛等楚商大咖，将进行精彩的主旨发言。

武汉市、黄冈市和仙桃市将现场进行楚商回乡招商推介，此外还将举行重点楚商项目现场签约。

湖北省商务厅相关负责人介绍，今年以来，全省共组织以“楚商回乡 共建支点”为主题的招商活动1200余场，走访重点楚商超1万人次，签约亿元以上项目3552个，其中开工项目1052个、总金额3868.8亿元。（记者 潘锡珩 通讯员 沈商轩）

(责编：董童、李源)
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