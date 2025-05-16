5月16日，中国证监会正式对外公布实施修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》，在简化审核程序、创新交易工具、提升监管包容度等方面作出优化。

修订后的重组办法创多个“首次”：首次建立简易审核程序；首次调整发行股份购买资产的监管要求；首次建立分期支付机制；首次引入私募基金“反向挂钩”安排。

业内人士指出，监管部门在鼓励上市公司并购重组方面采取了一系列措施，重组办法作为上市公司并购重组的“基本法”，优化后将在更大程度上提振市场各方信心、提升并购积极性，赋能上市公司高质量发展。

记者：刘羽佳、刘慧

新华社国内部出品

(责编：牛镛、岳弘彬)

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