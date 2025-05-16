原标题：江西省金融系统积极参加“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动

非法金融活动是经济犯罪的重要领域，为全面提升广大人民群众非法集资等非法金融活动风险防范意识，做好关键时间节点宣传教育，营造良好舆论氛围，5月15日，江西省金融系统积极参加第16个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日活动。

一是积极参加江西主会场宣传日活动。江西省地方金融管理局联合人民银行江西省分行、江西金融监管局参与举办“与民同行，为您守护”为主题的“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动，副省长、公安厅长袁勤华出席活动并宣布活动启动，省地方金融管理局局长许忠华出席并发布倡议，江西金融监管局局长赵巍、人民银行江西省分行副行长周伟军出席并讲话，彰显金融管理部门与公安部门联手打击非法金融活动的坚强决心。16家金融机构及省地方金融管理局参加展台宣传，通过有奖问答等形式多样的互动活动普及防非知识和金融知识。

二是主导发起联合倡议。江西省地方金融管理局发起，联合省公安厅、人民银行江西省分行、江西金融监管局共同向全社会发布《防范非法金融活动倡议书》，介绍非法金融活动常见领域、常见手段，告知举报途径并鼓励群众举报，动员全社会积极参与、共同行动，共筑群防群治铜墙铁壁。通过联合单位及省属金融企业等金融机构官网官微向全社会发布倡议书。

三是组织“赣金红盾”金融志愿服务队深入宣传。各地、各金融机构“赣金红盾”金融志愿服务队积极参与本地区打击和防范经济犯罪宣传日活动，深入广场、商场、养老院等人员密集地，通过设立咨询台、悬挂横幅、摆放宣传展板、发放宣传资料等多种形式，向过往群众广泛宣传防范非法集资等非法金融活动知识，引导群众树立正确的投资理财观念，共同筑牢经济安全防线。

(责编：曹淼、李源)

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