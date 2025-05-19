人民网北京5月19日电 （记者杨曦）今日，国新办举行新闻发布会，介绍2025年4月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在会上表示，4月份国际环境更趋复杂严峻，经济平稳运行难度增加。面对急剧变化的复杂局势，我国经济顶住压力稳定增长，延续向新向好态势，充分展现了我国经济强大韧性和抗冲击能力。

付凌晖介绍，从主要的数据指标情况来看，经济运行呈现以下几个特点：

一是生产供给较快增长。从工业来看，宏观政策组合效应持续释放，工业保持较快增长。4月份，规模以上工业增加值同比增长6.1%，是去年以来月度增速中比较快的速度。在“两新”政策加力扩围和产业升级带动下，装备制造业持续较快增长，4月份装备制造业增加值同比增长9.8%。对规模以上工业增长的贡献率达到55.9%。从服务业来看，在扩大内需政策的作用下，服务业增势平稳。4月份，服务业生产指数同比增长6%，这也是今年以来月度增速中次高的水平。数字化转型持续深入，旅游交通出行增多，带动信息和商务服务业等稳定增长。4月份，信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业生产指数分别增长10.4%和8.9%，明显快于全部服务业增长。

二是国内需求稳步扩大。从消费来看，消费品以旧换新政策效应持续释放，市场销售保持稳定增长。4月份，社会消费品零售总额同比增长5.1%，其中消费品以旧换新相关商品销售大幅增长，对社会消费品零售总额的增长和支撑作用比较明显。在假日经济和春日经济的带动下，服务零售保持稳定增长。1-5月份，服务零售额同比增长5.1%。从投资来看，“两重”“两新”政策效应持续显现，投资规模持续扩大。1-4月份，固定资产投资同比增长4%。在大规模设备更新接续推动带动下，1-4月份设备工器具购置投资同比增长18.2%，对全部投资增长的贡献率达到64.5%。

三是外贸韧性得到彰显。尽管国际环境急剧变化，外部冲击影响加大，但我国加大外贸多元化发展，积极开拓与“一带一路”沿线国家贸易，推动外贸保持平稳增长，彰显出强大韧性。1-4月份，我国货物进出口总额同比增长2.4%，比一季度加快1.1个百分点。其中，我国对共建“一带一路”国家的进出口增长3.9%，比一季度加快1.7个百分点。机电产品出口快速增长，前4个月，我国机电产品出口额同比增长9.5%。

四是就业形势总体稳定。我国经济平稳增长，新动能成长壮大，支持重点群体就业创业等政策加力实施，促进就业保持总体稳定。4月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比上月下降0.1个百分点，连续两个月下降。1-4月份，全国城镇调查失业率平均值为5.2%，与上年同期持平。

五是新质生产力成长壮大。创新支持力度持续加大，高技术产业较快增长。4月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长10%，其中，航空航天相关设备制造、集成电路制造增加值分别增长21.4%和21.3%。“人工智能+”驱动作用增强，数字产业蓬勃发展，4月份，规模以上数字产品制造业增加值增长10%。绿色低碳转型不断深入，新能源产业发展较快，4月份新能源汽车、充电桩等新能源产品产量分别增长38.9%和43.1%。

付凌晖表示，4月份，外部冲击影响加大，但我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，宏观政策协同发力，各方面积极应变、主动作为，国民经济应变克难稳定运行，发展质量持续提升，进一步增强了我们应对各种风险挑战的信心和底气。

“但也要看到，国际环境变数仍多，多重风险交织叠加，国内经济回升向好的基础还需巩固。下阶段，要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，实施更加积极有为的宏观政策，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，扎实推进高质量发展，做强国内大循环，推动经济持续健康发展。”付凌晖说。

(责编：杨曦、吕骞)

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