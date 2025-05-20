●规上工业增加值同比增长6.1%

●社会消费品零售总额同比增长5.1%

●货物进出口总额同比增长5.6%

本报北京5月19日电 （记者刘志强）19日，国家统计局发布4月国民经济运行情况。数据显示：4月，我国生产需求平稳增长，就业形势总体稳定，新动能积聚成长，国民经济顶住压力稳定增长，延续向新向好发展态势。

工业生产较快增长。4月，全国规模以上工业增加值同比增长6.1%。其中，装备制造业增加值同比增长9.8%，高技术制造业增加值同比增长10.0%。分产品看，3D打印设备、工业机器人、新能源汽车产品产量同比分别增长60.7%、51.5%、38.9%。

市场销售稳定增长。4月，社会消费品零售总额37174亿元，同比增长5.1%。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额同比分别增长38.8%、33.5%、26.9%。

固定资产投资持续扩大。前4月，全国固定资产投资（不含农户）147024亿元，同比增长4.0%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长8.0%。

货物进出口持续增长。4月，货物进出口总额38391亿元，同比增长5.6%。其中，出口22645亿元，增长9.3%。前4月，货物进出口总额141389亿元，同比增长2.4%。

据介绍，4月，外部冲击影响加大，但宏观政策协同发力，主要指标平稳较快增长。下阶段，要着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，扎实推进高质量发展，推动经济持续回升向好。

（相关报道见第二版）

《 人民日报 》（ 2025年05月20日 01 版）

相关报道：

应变克难，中国经济显实力（权威发布）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经