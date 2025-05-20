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“三体计算星座”发射成功 国产自主研发激光通信终端创全国之最

2025年05月20日13:28 | 来源：央视网
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原标题：全球首发“三体计算星座”发射成功 国产自主研发激光通信终端创全国之最

　　5月14日，搭载长二丁火箭在酒泉成功发射，其承载着人类对天基智能探索的“三体计算星座”首发星成功入轨。此次发射任务，国内企业氦星光联自主研发的激光通信终端如同太空信息高速公路的基石，为全球首个太空计算系统奠定了关键性技术基础。对于激光通信领域来说，本次创造了两个全国之最：第一是单次发射激光通信型号最多，第二是终端数量最多、建链通信最多。本次氦星光联提供了24套激光通信终端，也是国内首次同时完成了11条星间链路在轨建链、在轨通信、在轨互联计算。

　　通过太空计算体系架构与激光通信技术的有力融合，三体计算星座采用的分布式星载计算模式，实现星间实时数据传输、动态算力调度与空间组网协同三项核心技术突破。首发星座在轨计算能力达到5POPS，星间激光通信速率最大可达100Gbps，星座组网后将形成全球最强的太空计算能力。

　　激光通信终端核心组件EDFA光放大器、精密振镜系统等关键部件实现100%自主研发，将星间建链时间压缩至15秒，系统功耗降低三成左右。通过模块化设计和工业级制造流程革新，该型终端研制周期从传统航天产品的24个月缩短至4个月，单台成本大幅下降，开创了航天产品"既要尖端性能又要工业成本"的双轨突破模式。

　　在航天科技向产业化转型的关键节点，首次构建天基分布式计算架构，将地面云计算能力延伸至近地轨道；首次实现商业级激光通信系统的大规模应用，破解了传统航天技术"能用但用不起"的困局；首次形成空天地海全域覆盖的实时通信网络，为未来深空探测、海洋监测等重大工程提供了可扩展的技术框架。

(责编：曹淼、李源)
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