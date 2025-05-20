金融监管总局将研究出台城市更新项目贷款管理办法
2025年05月20日14:24 | 来源：新华网
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新华社北京5月20日电（记者李延霞、张千千）金融监管总局统计与风险监测司司长廖媛媛20日在国新办新闻发布会上表示，金融监管总局将研究出台专门的城市更新项目贷款管理办法，明确贷款条件标准，满足城市更新行动金融需求，提高金融服务的及时性和有效性。
据介绍，城市更新贷款实行项目清单制管理，由城市政府对项目进行初选，金融机构对备选项目自主评审，形成城市更新贷款项目清单，增强融资的精准性、适配性和有效性。办法同时坚持市场化、法治化原则，金融机构自主决策，针对不同类型的项目特点，合理合规设置业务品种、贷款额度、期限、利率、还款方式等。
“金融机构应该充分考虑城市更新项目特点，在全面测算项目综合收益和风险基础上，开展授信审批和风险管控，做好专款专用和资金封闭管理。”廖媛媛说。
廖媛媛表示，金融监管总局将认真贯彻落实《关于持续推进城市更新行动的意见》要求，指导金融机构深入理解城市更新行动的内在逻辑，准确把握新特点新要求，按照依法合规、风险可控、商业可持续原则，积极为城市更新行动提供丰富多样、量身定做的金融产品和金融服务，满足不同主体、不同项目、不同阶段、不同环节的金融需求。
(责编：赵光霞、杨光宇)
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