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如何整治“内卷式”竞争？国家发展改革委作出回应

2025年05月20日14:37 | 来源：新华社
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　　“内卷式”竞争，作为一种低效率的不公平竞争，让不少行业、企业深受其害，也影响到经济的高质量发展。如何整治“内卷式”竞争？国家发展改革委有关负责人5月20日进行了回应。

　　在国家发展改革委当日召开的新闻发布会上，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超表示，当前，中国经济正处在新旧动能转换期，新产业新业态新模式竞相涌现，传统产业加快转型升级。在这个过程中，确实有一些行业出现结构性问题，有的盲目跟风投资，有的跟不上技术更新迭代节奏。

　　“一些企业陷入‘内卷式’竞争，有的以低价、超低价、甚至以低于成本价格销售，有的制假售假、以次充好。这些都突破了市场竞争的边界和底线，扭曲了市场机制，扰乱了公平竞争秩序，必须加以整治。”李超说。

　　李超表示，国家发展改革委会同有关方面，针对问题症结，因业施策、对症下药，标本兼治化解重点产业结构性矛盾，促进产业健康发展和提质升级。

　　一是坚持创新引领，加快产业转型升级。强化企业科技创新主体地位，支持企业通过科技创新提高产品质量和核心竞争力，增加高端产能、优质供给，不断开拓多元化市场。

　　二是加强地方约束，加力破除地方保护和市场分割。印发《全国统一大市场建设指引（试行）》，要求各地区不得突破国家规定的红线底线违规实施财政、税费、价格、土地、资源环境等方面的招商引资优惠政策，并针对地方保护和市场分割屡禁不止、花样翻新等情况，集中力量开展攻坚整治。

　　三是优化产业布局，遏制落后产能无序扩张。发挥质量、标准支撑作用，以市场化方式促进兼并重组，加快淘汰炼油、钢铁等行业低效落后产能；科学论证煤化工、氧化铝等行业新增产能项目，防止盲目新建；加强行业自律，引导新能源汽车、光伏企业注重技术研发。

　　四是强化市场监管，净化市场竞争生态。重拳整治劣质低价等市场乱象，依法查处不正当竞争和价格违法行为，坚决打击侵权假冒、制假售假行为，加大质量监督检查力度，共同维护公平竞争、优胜劣汰的市场秩序。（魏玉坤、李沛原）

(责编：赵光霞、杨光宇)
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