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银联国际正式加入“你好！中国”入境旅游合作伙伴计划

2025年05月20日14:41 | 来源：中国银联
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原标题：银联国际正式加入“你好！中国”入境旅游合作伙伴计划

5月19日，银联国际与中外文化交流中心在“5·19中国旅游日”主会场活动期间签署“你好！中国”入境旅游合作伙伴计划合作协议。中国银联党委书记、董事长兼银联国际董事长董俊峰出席活动。中外文化交流中心主任张维国、银联国际首席执行官王立新代表双方签署合作协议。

中外文化交流中心是文化和旅游部直属单位。根据协议约定，双方将发挥各自优势资源，共同组织开展“你好！中国”入境旅游品牌建设，并在市场营销、品牌展示、中外交流、业务拓展等方面开展紧密合作。2024年11月银联国际签署共建“你好！中国”入境旅游合作伙伴计划合作意向书，此次协议是银联国际与中外文化交流中心的最新合作成果，旨在为境外来华游客打造更便捷、高效、安全的支付环境，进一步提升入境旅游便利化水平。

下一步，双方将以“你好！中国”国家旅游品牌建设为契机，在入境旅游领域开展全方位战略合作。银联国际将以“你好！中国”合作伙伴身份，立足支付主业，持续提升入境游支付体验，并参与国际旅游展会、“丝绸之路”“大运河”“冰雪季”“一带一路”等各类对外文化交流和旅游主题推广活动。银联国际将把“锦绣行动2025”与“你好！中国”品牌推广相协同推进，在对外讲好中国故事的同时，展示银联作为民族支付品牌的优质服务。

2024年，我国共接待入境游客1.32亿人次，同比增长61%，入境游的繁荣促生新的支付需求，旅游场景的支付便利化是提升游客体验、提振消费、促进境内外双循环的重要保障。2024年3月以来，银联持续推进“锦绣行动”，不断提升境内受理体验、推动境外“卡、码、Pay”全产品体系建设，并配套提供多项营销权益，境外人士支付体验显著优化。

随着银联国际业务本地化水平持续提速，越来越多来华人士习惯使用银联支付产品服务。目前，境外83个国家和地区发行了2亿多张银联卡，37个国家和地区落地超200个银联合作钱包。银联将以此次与中外文化交流中心的合作为契机，联合产业各方共建具有包容性和生命力的跨境支付生态，为境外人士“走进来”提供便捷、安全的支付服务，服务国家高水平对外开放。

(责编：曹淼、李源)
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