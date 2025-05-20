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深圳计算科学研究院助力产业数字化转型

2025年05月20日14:45 | 来源：光明日报客户端
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原标题：深圳计算科学研究院助力产业数字化转型

深圳计算科学研究院成立6年来，始终坚持以自主创新为根基，解决产业实际需求为导向，不仅在数据库系统、数据质量治理和智能分析领域实现了一系列关键技术突破，更成功将创新成果应用于金融、制造等重点行业，有效破解产业数字化转型中的共性关键难题，深算院实现了从理论创新到技术突破的全链条跨越，构建了覆盖数据存储、治理与分析的核心技术体系。

目前，深算院已在SIGMOD、VLDB、ICDE、TODS等国际顶级期刊/会议发表/录用论文120篇（含CCF A类108篇），累计申请专利软著等知识产权共220余项，超六成的引领性理论成果在系统中成功实现。

崖山数据库系统以突破4节点国产共享集群技术的里程碑式创新，实现性能跨越式跃迁。通过攻克多节点协同下高并发事务处理的稳定性难题，崖山成功将共享集群扩展至4节点规模，提供与国外系统相当的内核性能和高可用性保障。

在规模化商用方面，崖山已在金融、能源、政务等关键领域多个核心系统上线。同时，崖山作为内核参与“超大城市数字孪生底座构建关键技术及应用项目”，荣获我国地理信息领域最高科技成果奖“地理信息科技进步奖”一等奖。

采石矶数据质量系统是深算院自主研发的智能数据质量系统，创新性引入领先的可控人工智能技术，实现了大数据错误自动发现以及具有正确性保证的自动修复，改变数据治理高度依赖人工与业务经验、无法应对海量数据的困境。

“宁远”数据合规系统，可支持企业私有数据明文不流出的前提下合规提供数据服务，协助出境数据监管机构的合规审查和监控，生成合规标准化自评报告，建立出境安全传输信道，推动数据要素的国际流动。

深算院率先提出“逻辑推理+机器学习”的全AI技术路径，研发的钓鱼城数据分析系统，创新性实现了可控人工智能技术对大数据的自动关联分析，彻底摆脱传统数据分析方法对人工经验和算力的高度依赖和局限，可自动精准高效提供可理解的数据规律。（光明日报全媒体记者 党文婷）

(责编：董童、李源)
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