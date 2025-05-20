原标题：2025（第三届）两岸碳中和大会在福州举行

会议现场

5月19日，2025（第三届）两岸碳中和大会在福州成功举办。本届大会为“第二十七届海峡两岸经贸交易会”的重点活动之一，由清华大学两岸发展研究院联合清华大学碳中和研究院、海峡经济科技合作中心、台湾财团法人二十一世纪基金会共同主办。大会以“可持续发展下的两岸机遇与合作”为主题，来自两岸的专家学者、企业家及行业精英200余人与会，聚焦两岸碳中和领域政策协同、技术创新、产业发展等热门议题展开深入讨论。

中国气候变化事务特使刘振民发来书面致辞。福建省委常委、福州市委书记郭宁宁，清华大学两岸发展研究院院长、清华大学原校长、中国科学院院士顾秉林，海峡经济科技合作中心副主任李辉，华中科技大学教授、中国科学院院士程时杰，财团法人二十一世纪基金会副董事长高思博出席开幕式并致辞。清华大学两岸发展研究院办公室主任张征征主持本次大会。

顾秉林说，低碳技术创新能力和绿色发展水平逐步成为衡量企业可持续发展能力的核心指标，更是对全球产业竞争力产生了重要影响。两岸在碳中和赛道上并肩前行、融合发展，不仅有利于应对全球气候危机，更是提升两岸产业竞争力、壮大经济的关键举措。希望两岸嘉宾进一步凝聚共识、深化互信，不断拓展两岸碳中和领域的合作维度，为全球碳中和事业贡献智慧和力量。

在主旨演讲环节，清华大学碳中和研究院院长、中国工程院院士贺克斌带来 “碳中和与绿色科技”的演讲，深入剖析了碳中和目标下的科技发展趋势。台湾财团法人二十一世纪基金会能源研究发展中心召集人、台湾“中央大学”管理讲座教授梁启源就“两岸碳中和卓越指数与台商的可持续发展”发表的演讲，提出了两岸携手推动碳中和的新思路。

在主题演讲环节。台湾绿永续经济发展协会理事长李鸿源、中国绿发会创会理事长周晋峰、中石化碳产业科技股份有限公司党委书记叶晓东、弘讯科技集团总经理熊仕杰等嘉宾，分别就气候变迁的调适与因应、生物多样性保护与绿色高质量发展、传统能源化工企业绿色新质生产力创新、智慧制造下的节能革命等主题进行了深入探讨，为大会贡献了丰富的思想盛宴。

在产业链降碳案例分享环节，冠捷电子总监魏歆庭、联想中国方案服务业务群可持续发展事业部总经理王旋、东亚机械总经理韩文浩、海尔智家可持续发展总监郝雅琼、新龙光塑料股份有限公司营运长廖珹君以及福州市台协会会长蒋佩琪等嘉宾，分别分享了各自企业减碳降碳，转型升级，ESG实践等方面的成功经验，为两岸企业提供了宝贵的启示。

大会的专题研讨环节，两岸企业、高校和研究机构代表围绕“绿色科技创新”和“两岸零碳园区建设”等议题展开了热烈讨论。二十一世纪基金会副董事长高思博，清华大学碳中和研究院院长助理、清华大学环境学院教授鲁玺，清华大学校友总会碳中和专委会（筹）常务副秘书长秦宝波共同主持本环节。

会议期间，大会组委会还发布了“两岸企业碳中和绿色行动福州倡议”，呼吁两岸企业践行绿色承诺，守护绿水青山，为全球气候治理和可持续发展，为构建人类命运共同体作出积极贡献。

在闭幕式上，清华大学两岸发展研究院常务副院长王治强教授，为大会承办单位中关村上市公司协会颁发了由专业第三方机构出具的碳中和认证证书，祝贺其成为“零碳协会”。

据悉，为深化前两届碳中和大会成果，5月18日晚举办了“两岸碳中和夜话沙龙”活动。百余位两岸学术界与产业界人士参与活动。台达集团副总裁兼首席可持续发展官周志宏分享了企业ESG实践案例，与会嘉宾结合各自领域绿色转型经验展开对话。活动由中关村上市公司协会秘书长郭伟琼、台湾中华妇女联合总会主任委员雷倩主持。

(责编：曹淼、李源)

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