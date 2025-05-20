原标题：从“出口标准”到全球品牌：春雪食品如何让中国鸡肉端上世界餐桌？

初夏时节，胶东半岛的微风中带着一丝清爽，而春雪集团的生产基地内却是一派热火朝天的景象。走进春雪集团的生产厂区，厂房里的温度、湿度甚至空气流动都在严密控制之下，身穿防护服的员工们在现代化流水线上有条不紊地操作。眼前的白羽鸡在检验、宰杀、分割、滚揉、调理与包装等环节中“闯关”般地被一一标记、质检，井然有序地进入下一道工序。

这样的现场并不只是为了展示给外人看的“标准模式”，而是长期践行的“出口级”规范。用春雪食品集团总经理郑钧的话来说，“我们十几年前就已经采取这种级别的食品安全措施，只有把底线放在最高处，才能谈更高水平的竞争和创新。”

品质突围：用"出口级"标准重塑中国鸡肉价值

“让中国人吃上好鸡肉”一直是春雪食品的品牌宣言。自1991年春雪食品集团成立以来，其食品生产历史从未中断过，鸡肉制品成为了春雪的“金字招牌”。

在参观厂区的过程中可以看到，春雪食品正试图在养殖端、生产端与消费终端都建立起一套更加深度的品质管理体系。春雪食品集团深耕行业30年，产品远销日本、欧盟、英国等20余个国家和地区。公司一直坚持产品“内销与出口同标准同品质”原则，坚决实现“让国内国外消费者同享一样高标准的安全美味”目标，严格执行中国、日本、欧盟、英国等地的更严苛的食安标准，获得了多项国际认证。郑钧表示，“‘便宜’并不是王道，反倒会让消费者质疑你是怎么压缩成本。我们早早意识到不能再只卷价格，而要回归到对品质与研发的追求。”

正是凭借对食品安全底线的坚守，春雪食品集团在早期与海外客户合作时，逐渐获得了稳定的大宗订单。如今，企业年产能达到十三万多吨的规模，其中一大部分出口到日本、欧洲和韩国等市场。郑钧提到，不同国家对于鸡肉产品的口味和规格要求差别极大，但有一点共通，“食品安全是任何一个地区都无法让步的红线。”因此，春雪食品集团结合 HACCP、ISO22000、BRC等国际标准，层层叠加自有品控体系，在原料、配方与加工环节都建立严格的管控措施。“不要觉得这是额外成本，我们认为这是与部分优秀的海外食品企业站在同一起跑线的唯一方式。做久了自然就形成习惯，只要坚定不偷工减料，市场会逐渐给出正面的回馈。”郑钧说。

春雪食品集团在国内市场的名声，早先更多体现在山东半岛区域。然而，自 2015 年开始，公司的一款“爆汁鸡米花”在快消食品圈声名鹊起。许多消费者后来才发现，这并非市面上常见的低价、粉料含量过高的鸡米花，而是通过滚揉机物理注入骨汤汁，让鸡块在炸制后依旧能呈现“亮晶晶”的汁水感。郑钧回想当时的研发过程，坦言这条路并不好走，“在内卷最激烈的时候，全行业都在想办法‘拼成本’，几乎没人愿意拉高市场 15%-20% 的定价。但我们团队回过头来发现，拼到‘下水道’也只是‘自相残杀’，倒不如把产品做得好吃一点、健康一点，看市场能不能接受。”

结果证明，这样的思路赢得了消费者的口碑，也在经销商层面逐渐带动了高品质鸡米花的出现。郑钧认为，这是一个典型的案例：只要有人跳出价格战的泥潭，坚持真正的“升级”，最终不仅自己活下来，还可能带动行业整体往更良性的方向发展。

守正创新：从爆汁鸡米花到生煎鸡胸肉的技术跃迁

事实上，春雪食品集团现在并不满足于此，而是要继续挖掘更多创新产品的空间。郑钧提到，公司推出的“生煎鸡胸肉条”，看似只是把鸡胸肉煎一下，但其中运用到物理锁水、欧洲控菌技术等工艺，才能保证解冻后依旧鲜嫩可口。“如果只想低成本，就会想到加各类化学添加剂去保水，但我们希望给消费者留下最纯净的配方表，口味好，还能满足健身或对盐油摄入量有严格控制的人群需要。”在公司的规划里，未来将有更多“健康化、适老化、功能化”的定制产品逐步上市，包括关注老年人口牙齿情况和蛋白质需求的品类，也包括面向运动人群的新功能食品。

谈及养殖端，“无抗养殖”是近两年中国畜禽行业的热点，但公司其实早在十几年前就摸索并逐步落地了相关技术体系。郑钧说：“所谓‘无抗’，并不是简单地在养殖后期不再给鸡只使用抗生素，而是要从前期防疫、养殖场环境监测、饲料添加各环节做系统管理。”据他透露，公司对内早已有一套近乎“苛刻”的标准，然而在此前宣传并不多，原因是市场对于“无抗”概念的认知并不成熟，加上当时国内对无抗认证、检测也没有足够完善的方法。“但随着消费者越来越关注健康和安全，如果我们还不把这么多年的努力讲出来，一些鱼龙混杂的概念可能反而会误导市场。”郑钧认为，“无抗”这种趋势不仅是对消费者健康的负责，也是和国际标准接轨的必然之路，尽管养殖成本比普通模式高，但长期来看能够打造出差异化优势，更可以推动行业升级。

对于外贸出口这条“老路”，公司则有着新谋划。郑钧表示，过去中国鸡肉出口大多采取代工模式，“中国制造”在海外常被视为物美价廉，但在质量或品牌价值上欠缺话语权。“我们想试试建立中国企业自己的海外品牌，让欧洲消费者感受到‘其实中国的好东西并不便宜，但非常值得’。”

他提到，公司已在欧洲注册了新的品牌，计划在当地商超渠道上架，虽然短期内需要更大投入，但若能摆脱“价廉质低”的刻板印象，就可能真正让“中国鸡肉”与泰国等国家的产品在同样的价位段竞争。“最理想的情形是，春雪食品打响了“第一枪”，日后更多中国企业能以品牌化方式进入欧洲、日本高端市场。那时候我们就不只是代工厂，而是可与国际同行同台博弈的品牌方了。”

未来征途：从品质坚守到中国食品新标杆

面对行业竞争日益激烈的问题，郑钧笑言，激烈的竞争在任何产业都难以避免，可怕的是大家只是一味比拼价格，最终导致劣币驱逐良币。“鸡米花那件事就是最好的例证，如果有人能做出差异化的标杆产品，消费者会用行动投票。春雪食品这么多年并不是只靠价格活下来，更多是靠对品质和食品安全的投入。”

他还提到，公司陆续在水产品、猪肉、牛肉等领域也有所布局，绝不是想脱离主业搞多元化，而是基于国内外大客户的共同需求，利用自己在研发、生产和出口业务上的经验拓展新赛道。如果全行业都能形成正确的激励机制，看谁的技术更好，谁的产品更安全美味，这种良性竞争反而会推动大家走向高质量发展。

同样令人印象深刻的是春雪食品在数字化上迈出的步伐。当国内大多食品企业还在摸索如何电商化时，公司早与京东开展深度合作，在鸡翅中、鸡胸肉等品类上首创了一套“电商专供 S 级标准”，以更高的原料挑选和品控，打出一批好评度近乎满分的线上产品。郑钧回忆，“当时大部分人并不看好，因为量很小，物流和仓储成本都高，还有可能收获很多差评。但我们咬着牙做下去，也在京东上连续几年的‘双十一’生鲜销量排名保持领先。”

这样的坚守让春雪食品收获了大量真实消费者反馈，也让企业直接跟用户对话，避免了太多中间渠道的干扰。“特别是熟食品的消费反馈，很能启发我们的研发。以后我们还想利用 AI 来做评论数据的语义分析，确定下一批口味或形态迭代的方向。”郑钧说，让食品企业拥有互联网思维并不是要跟风，而是一种与市场贴近的方式，把品质与用户体验做得更好。

当谈及未来规划时，郑钧语气颇为坚决：“春雪食品上市之后，并不是要盲目多元化，而是要在‘健康动物蛋白’这个主航道里继续深耕。无论是鸡肉，还是我们逐步涉足的猪肉、水产品等，最终的目的都是让消费者吃到安心、新鲜、口感丰富的预制菜和调理品，这也是响应国家持续深化供给侧结构性改革、破解消费供给结构性矛盾的一个实践。”他提到，国家近几年一直鼓励企业高质量发展，鼓励中国食品业在国际市场上发出更强音，这是机遇，也是责任。“我希望我们能给同行做一个好的案例，证明提升品质并不是不赚钱，也不是无力和国外品牌竞争。”

在企业愿景之外，春雪食品长期以来坚持在社会层面承担责任，包括带动山东及周边地区农牧产业链共同发展，投入资金到新型环保养殖场，探索减少环境污染的技术，利用严格的溯源体系保障食品安全。在全球都注重可持续发展的当下，这些看似“投入高、见效慢”的举措或许才是真正保障企业长远稳健前行的基石。郑钧谈到这些时很平静，他说：“每家想走得久走得远的食品企业都必须有社会责任感，这不仅是良心问题，也是立足行业、面向消费者的必经之路。”

采访在不知不觉中持续了很久，从春雪食品集团的车间到研发实验室，再到物流冷链的展示中心，一切正如郑钧所描述的那样，所有环节都用一个“严”字来概括。从选择更昂贵的原料，到引进昂贵的进口设备，再到做让经销商一开始都不理解的“贵一点的鸡米花”，春雪食品用实际行动完成了对“高标准、高品质”的守护，也在不断尝试进入技术门槛更高、但同时附加值更高的市场。它不仅在国内外市场上为“中国制造”正名，更为中国食品行业在激烈竞争中如何突围提供了一个现实的参考样本。正如郑钧所说，“如果一个行业能够容纳这样一批愿意继续往上走的企业，就说明这个行业是健康的。我们春雪食品要做的，就是努力爬到坡顶，看清楚远处的路，再把好的经验带回给更多同行，共同往更高处爬。”

(责编：曹淼、李源)

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