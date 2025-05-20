今年夏粮收购开秤在即！各地工作准备就绪
2025年05月20日16:12 | 来源：新华网
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新华社北京5月20日电（记者古一平）记者20日从国家粮食和物资储备局获悉，随着小麦陆续开镰、油菜籽零星上市，各地夏粮收购工作准备就绪，旺季收购工作即将全面展开。
初步预计，今年新季夏粮收购量将达到2000亿斤左右，其中小麦1700亿斤，早籼稻250亿斤。
夏粮收购是全年粮食收购首战，做好夏粮收购事关种粮农民利益和粮食市场平稳运行。相关部门的调度显示，今年以来，全国平均降雨量较常年同期偏少，部分夏粮主产区出现一定程度旱情，但夏粮长势总体正常。
国家粮食和物资储备局粮食储备司司长罗守全表示，目前，湖北、四川等地小麦已陆续上市，质量总体较好。油菜籽开秤价格同比持平略涨。早籼稻收购预计仍将以市场化为主，启动托市收购的可能性不大。调度显示，河南、安徽等6个小麦主产区已累计准备仓容1600亿斤，能够满足夏粮收购需要。
今年以来，在一系列收储调控措施共同作用下，国内粮食市场价格整体稳中有升。下一步，国家粮食和物资储备局将围绕“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”，认真做好收储调控工作，及时在符合条件的地区启动小麦和稻谷最低收购价执行预案，精心组织市场化收购，激发市场购销活力，创新优化收购服务，推动粮食价格保持在合理水平，牢牢守住农民“种粮卖得出”的底线。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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