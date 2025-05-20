财政部5月20日发布数据显示，今年前4个月，全国一般公共预算收入80616亿元，同比下降0.4%，降幅比一季度收窄0.7个百分点。

分中央和地方看，今年前4个月，中央一般公共预算收入同比下降3.8%，降幅比一季度收窄1.9个百分点；从单月数据来看，4月份，中央一般公共预算收入同比增长1.6%，为今年以来首次实现正增长。今年前4个月，地方一般公共预算本级收入同比增长2.2%，增幅与一季度持平。（记者申铖）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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