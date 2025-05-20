原标题：“调鼎人间 味承千年” 东古525掌勺节圆满落幕

当百年调味老字号邂逅江城码头文化，一场味觉与文化交融的盛宴精彩上演。在“调鼎人间 味承千年”的主题下，东古525掌勺节于5月17日至18日在武汉打造“东古鲜渡”沉浸式体验空间，以创新形式诠释中华传统饮食文化，吸引众多市民和美食爱好者纷至沓来。

“东古鲜渡”沉浸式体验空间以武汉码头文化为灵感源泉，将城市独特的航运历史与饮食文化底蕴巧妙融合。踏入店内，仿佛穿越时光，置身于繁忙热闹的老码头。木质的装饰、复古的船帆元素，搭配东古特色产品展示，营造出浓厚的历史文化氛围，让每一位到访者沉浸式感受传统与现代的碰撞。

活动现场，东古膳坊的免费品鉴环节成为一大亮点。东古精心准备了金针柴鱼丝、酱汁黄瓜等特色美食，搭配东古调味品的独特风味，为食客们带来全新的味觉体验。鲜香浓郁的酱料渗入每一口食物，现场香气四溢，引得众人纷纷驻足品尝，赞不绝口。“原本就爱吃武汉美食，今天加上东古调味品，味道更绝了。”一位现场品尝的市民感叹道。

除了美食诱惑，六大游戏板块也让现场充满欢声笑语。从考验反应力的“天酱好运”，到充满趣味的“酱谜工坊”，再到亲子互动的“DIY手工坊”等，参与者通过完成游戏挑战即可盖上属于东古酱油酿造步骤的印章，集齐一定数量后获取东古定制周边好礼。现场人潮涌动，男女老少都沉浸在游戏的欢乐中，不仅收获了精美礼品，更对东古品牌有了更深入的了解。

此次“东古鲜渡”沉浸式体验空间的举办，不仅让武汉市民近距离感受到东古调味品的魅力，更强化了东古作为中华传统饮食文化守护者的形象。

百年传承，匠心坚守，东古始终致力于用优质的调味品为美食增色，为中华饮食文化的传承与发展贡献力量。未来，东古将继续以创新为驱动，在传承中不断前行，为消费者带来更多惊喜与美味。

(责编：董童、李源)

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