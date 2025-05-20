国家发展改革委：分类有序拓展低空经济应用场景 严厉打击“黑飞”行为
2025年05月20日17:35 | 来源：新华社
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记者5月20日从国家发展改革委召开的新闻发布会上了解到，国家发展改革委将会同有关部门，按照先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区的原则，在严控风险、确保安全的前提下，分类有序拓展低空经济应用场景，稳妥推进低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费发展。
“工作中，我们将遵循因地制宜、循序渐进原则，加强安全治理，压实属地政府、行业管理部门监管责任和企业主体责任，规范有效组织开展试点，严厉打击驾驶员无证、低空航空器未取得适航证、飞行活动未报批等‘黑飞’行为，引导推动产业合理布局、场景有序拓展。”国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超说。
李超表示，安全是低空经济发展的首要前提。针对“五一”期间个别地方发生的低空文旅事故，国家发展改革委正在推动属地政府和有关部门深入排查安全风险隐患，做好事故处置和问题整改，并将会同有关部门，持续推动深化低空飞行安全监管体制改革、完善规则规制，进一步健全低空安全监管责任体系，切实加强行业准入和过程监管，促进低空经济安全健康发展。（魏玉坤、李沛原）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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