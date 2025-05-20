新华社北京5月20日电 记者20日从中央网信办获悉，中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部近日联合印发《2025年深入推进IPv6规模部署和应用工作要点》。工作要点部署了9个方面重点任务，要求以全面推进IPv6技术创新与融合应用为主线，增强内生发展动力，完善技术产业生态，有力支撑网络强国建设。

9个方面重点任务包括：增强内生发展动力、强化网络服务保障、加大应用基础设施供给、深化单栈规模部署、提高终端设备连通水平、深化融合应用、促进创新生态和标准体系建设、强化试点示范和宣传推广、强化网络安全保障。

工作要点明确，到2025年末，全面建成全球领先的IPv6技术、产业、设施、应用和安全体系。IPv6活跃用户数达到8.5亿，物联网IPv6连接数达到11亿，固定网络IPv6流量占比达到27%，移动网络IPv6流量占比达到70%。IPv6内生发展动力明显提升，市场驱动作用发挥更加有效。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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