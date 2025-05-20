新华社北京5月20日电 题：收入降幅收窄 支出靠前发力——详解前4个月全国财政收支运行

新华社记者申铖

财政部20日发布了全国财政收支运行的最新情况。数据显示，前4个月全国财政收入降幅继续收窄，中央收入、税收收入4月份实现正增长；财政支出保持强度，支出进度加快，彰显更加积极的财政政策靠前发力。

收入方面，今年前4个月，全国一般公共预算收入80616亿元，同比下降0.4%，降幅比一季度收窄0.7个百分点。

分中央和地方看，今年前4个月，中央一般公共预算收入同比下降3.8%，降幅比一季度收窄1.9个百分点；从单月数据来看，4月份，中央一般公共预算收入同比增长1.6%，为今年以来首次实现正增长。今年前4个月，地方一般公共预算本级收入同比增长2.2%，增幅与一季度持平。

税收收入方面，今年前4个月，全国税收收入65556亿元，同比下降2.1%，降幅比一季度收窄1.4个百分点；从单月数据来看，4月份，全国税收收入同比增长1.9%，增速由负转正。

从主要税收收入来看，今年前4个月，国内增值税26254亿元，同比增长1.8%；国内消费税6502亿元，同比增长1.8%；企业所得税17341亿元，同比下降3.1%；个人所得税5376亿元，同比增长7.4%。

“此次发布的多项数据及其增速变化显示，财政收入形势回暖。随着宏观政策效应持续显现，部分行业税收持续良好表现。”中国社科院财经战略研究院财政研究室主任、研究员何代欣说。

支出方面，今年前4个月，全国一般公共预算支出93581亿元，同比增长4.6%，完成预算的31.5%，支出进度为2020年以来同期最快。

各级财政部门加大支出强度，优化支出结构，更加注重惠民生、促消费、增后劲。分中央和地方看，今年前4个月，中央一般公共预算本级支出12282亿元，同比增长9%；地方一般公共预算支出81299亿元，同比增长3.9%。

从主要支出科目来看，今年前4个月，社会保障和就业支出16852亿元，同比增长8.5%；教育支出14481亿元，同比增长7.4%；科学技术支出2953亿元，同比增长3.9%；文化旅游体育与传媒支出1110亿元，同比增长3.2%；卫生健康支出7462亿元，同比增长3.9%；节能环保支出1687亿元，同比增长6.2%。

“今年以来，财政支出进度明显加快，社保、就业、教育、科技等重点领域支出保障有力，彰显财政政策靠前发力、更加给力。”何代欣说。

此外，数据显示，今年前4个月，全国政府性基金预算支出26136亿元，同比增长17.7%。

“今年以来，地方政府专项债券、超长期特别国债加快发行使用，推动了政府性基金预算支出增长。这些‘真金白银’不仅支持相关项目及早落地，也为地方落实更加积极的财政政策提供支撑。”何代欣说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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