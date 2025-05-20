新华社北京5月20日电 题：完善政策工具箱 必要时及时出台实施——国家发展改革委解读当前经济热点

魏玉坤、李沛原

当前经济运行态势如何？稳外资有哪些新举措？如何进一步优化营商环境？围绕经济热点问题，国家发展改革委20日举行新闻发布会，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超进行深入分析和解读。

经济运行向新向好

李超说，4月份，面对复杂严峻的外部环境，中国经济总体仍保持平稳增长，经济运行向新向好，展现出强大的抗压能力和内生动力。

内需空间不断拓展，外需市场更加多元。前4个月，社会消费品零售总额达到16.2万亿元，同比增长4.7%；实物商品网上零售额增长5.8%。固定资产投资持续扩大，制造业投资增长较快。4月份，货物进出口总额同比增长5.6%，其中出口增长9.3%，保持较快增长。

生产供给较快增长，新动能持续释放。4月份，高技术制造业、装备制造业持续保持高速增长，服务器产量增长近两倍、工业机器人产量增长51.5%。

“也要看到，外部环境仍然复杂严峻、具有不确定性。”李超表示，国家发展改革委将在加快落实既定政策的基础上，会同有关部门加快推出稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措。目前各有关部门正在抓紧落实，大部分政策举措将按计划在6月底前落地。同时，将坚持常态化、敞口式开展政策预研储备，不断完善稳就业稳经济的政策工具箱，确保必要时能够及时出台实施。

力争6月底前下达完毕今年“两重”建设项目清单

2024年以来，国家发展改革委会同有关部门，加快推进“两重”(国家重大战略实施和重点领域安全能力建设)重点任务高质量落实。

李超表示，在“硬投资”方面，2024年共安排超长期特别国债7000亿元，2025年已安排近5000亿元，支持沿长江交通基础设施、农业转移人口市民化、高标准农田建设等一批重大项目建设。在“软建设”方面，通过编规划、出政策、创新体制机制等方式，促进形成项目建设实施和运营维护的长效机制，提高投入效率。

据介绍，下一步，国家发展改革委将联合有关行业主管部门，突出“两重”项目的战略性、前瞻性、全局性，统筹“硬投资”和“软建设”，力争6月底前下达完毕今年全部“两重”建设项目清单，高标准抓好组织实施，同时持续推进“软建设”措施，完善投入机制、提高投入效率。

重点从四方面发力稳定外资信心

李超表示，国家发展改革委将按照党中央、国务院决策部署，更大力度吸引和利用外资，继续为跨国公司在华投资发展创造良好条件。

具体来看，一是修订扩大鼓励外商投资产业目录。目前，已完成对社会公开征求意见，正在根据社会各界的反馈意见进行修改完善。各方面关心的高端制造业、数字经济等领域，都将在新版鼓励目录中得到充分体现。

二是将研究制定鼓励外资企业境内再投资政策措施，从强化要素保障、优化金融支持、提升再投资便利度、做好再投资项目全流程服务保障等方面支持外资企业开展再投资。

三是将继续发挥重大外资项目工作专班作用，在规划、用地、用海、环评、能耗等方面开辟绿色通道，加快推动项目落地实施。

四是持续开展服务外资企业专项行动。国家发展改革委建立了重点外资企业“一对一”走访工作机制，跟踪企业在华投资经营动态，及时听取意见建议，推动解决实际问题。

“中国将持续是外资企业投资兴业的沃土，我们也呼吁有关国家尽快回到多边主义、自由贸易的正确轨道上来，共同为世界经济发展注入确定性。”李超说。

深入开展营商环境改进提升行动

优化营商环境是提振社会信心、激发市场活力、增强发展后劲的重要抓手。李超表示，国家发展改革委将聚焦突出问题，深入开展营商环境改进提升行动。

据介绍，在放宽市场准入方面，国家发展改革委将会同有关方面，加快完善市场准入制度。同时，将指导各地针对新领域新业态，制定更加符合实际、具有前瞻性的准入标准，推动生产要素创新性配置，提高准入效率。

此外，在强化融资增信方面，国家发展改革委将会同有关方面，继续用好支持小微企业融资协调工作机制，精准做好银企对接；强化信用信息共享，深入开展“信易贷”工作。在清理拖欠企业账款方面，将会同有关方面，健全政府诚信履约机制，完善政府拖欠行为认定标准和失信惩戒措施，强化合同履约跟踪核实，将政府签订和指导签订的合同履约情况归集至全国信用信息共享平台。

民营经济促进法20日起正式施行。李超表示，为推动各方面学好用好民营经济促进法，国家发展改革委将重点从全面开展法律宣贯活动、加快推动配套政策措施落地见效、会同有关部门和地方切实推动解决民营企业关心关切的问题等三方面做好法律实施相关工作。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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