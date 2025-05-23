国家网络身份认证App用户已达600万人
2025年05月23日15:45 | 来源：新华网
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新华社北京5月23日电 记者23日从公安部获悉，截至目前，国家网络身份认证App累计下载超1600万次，申领开通达600万人，提供认证服务1250余万次。
据介绍，为实施可信数字身份战略，促进数字经济发展，保护个人信息安全，公安部联合国家互联网信息办公室等有关部门，组织建设了国家网络身份认证公共服务平台，以居民身份证等法定身份证件信息和国家人口基础信息为基础，为自然人签发网络身份，能够实现匿名方式证明身份，减少公民身份号码、姓名等明文身份信息在互联网上的直接使用，有效保护个人信息安全。
国家网络身份认证公共服务自2023年6月27日上线，已在主要互联网平台和政务服务、教育考试、文化旅游、医疗卫生、邮政寄递、交通出行等行业领域开展了试点应用。根据有关法律法规，公安部、国家互联网信息办公室联合有关部门研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，于2024年7月至8月向社会公开征求意见。
“国家网络身份认证公共服务坚持‘自愿使用’原则，并鼓励各行业、各领域接入公共服务，旨在为自然人提供安全、便捷、权威、高效的身份认证方式，服务数字经济发展。”公安部网络安全保卫局有关工作人员说。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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