原标题：中国汽车空调氢氟碳化物替代技术联合开发计划二期项目在杭启动

2025年5月20日，中汽数据有限公司在杭州组织召开"中国汽车空调氢氟碳化物替代技术联合开发计划"成果交流会暨二期项目启动会。会议由中国汽车工业经济技术信息研究所副所长朱孔源、中汽数据总工程师张鹏致辞，产业链上下游企业、科研院所等100余名代表参会。

会议聚焦《蒙特利尔议定书》2029年7月1日氢氟碳化物禁用目标，针对当前R744泄漏风险、R290安全隐患及混合制冷剂稳定性等关键技术瓶颈展开研讨。数据显示，项目一期已构建替代制冷剂综合评价体系，完成台架性能验证及R290安全评估等基础研究。二期计划将联合东风汽车、吉利汽车、比亚迪、大金氟化工等12家单位，重点攻关替代技术产业化应用。

中国汽车工业经济技术信息研究所指出，制冷剂替代方案需兼顾《基加利修正案》履约要求与"双碳"目标协同。会议同步披露了汽车行业标准体系构建进展，包括正在推进的5项重点标准研制工作。技术分享环节，上海交通大学、科慕化学等机构展示了新型制冷剂研发及系统优化方案。

根据规划，中汽数据将在主管部门指导下，整合行业资源建立协同研发平台，加速突破制冷剂替代共性技术难题。该项目被视为推动汽车行业绿色低碳转型的重要技术支撑。

(责编：董童、李源)

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