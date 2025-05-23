原标题：粤港澳大湾区低空经济无人机协会成立 多弗集团董事长胡兴荣就任会长

作为国家战略新兴产业的重要载体，低空经济正在重塑全球产业竞争格局，深圳已形成千亿级产业规模，成为大湾区经济增长的新引擎。在此背景下，“2025粤港澳大湾区低空经济华强北峰会暨粤港澳大湾区低空经济无人机协会成立大会”22日在深圳举行，多弗集团董事长胡兴荣就任协会首任会长。

据悉，粤港澳大湾区低空经济无人机协会汇聚了大湾区“9+2”城市群资源以及全国无人机产业链的领军企业、科研机构及顶尖人才，致力于构建“政产学研资”“五位一体”的协同平台，推动大湾区低空经济从政策设计到技术落地、市场应用的全链条突破，在多个城市地区均有实体成功案例。协会的服务项目涉及各省市区级低空经济政策配套设计，金融投资基金服务，股权投资专业服务，技术研发与生态协同服务，“一带一路”海外贸易辐射服务及华强北低空无人机选品中心及低空经济产业带打造等项目。

第十二届全国政协文史和学习委员会副主任、中国民用航空局原局长、中国国际航空公司原董事长李家祥在主题演讲中回顾了人类历史上，交通方式的历次变革。他认为，低空飞行器的使用场景要比铁路、公路、水运、高空飞行深入的多，广泛的多，深刻的多，将会重塑城市面貌，重塑每一个人的生活方式，渗透到每一个家庭，社会各行各业。低空经济产业链非常长，包括原材料、航空基地制造、基础设施建设及管控服务等。在中国广阔的国土面积上，一旦低空飞行器真正进入生产领域、生活领域，将会加大促进社会的发展，前景巨大。

中国民用航空局原副局长、中国航空学会低空经济首席专家董志毅在致辞中也指出，展望未来，低空经济不仅是技术创新的竞技场，更是城市群高质量发展的新引擎。到2030年，中国低空经济规模有望突破2万亿元，而大湾区必将率先建成万亿级“空中交通网”。期待协会凝聚各方力量，以多弗集团为引领，推动技术突破、场景深耕与生态共建，让低空经济真正成为大湾区“联通世界、辐射全球”的崭新名片。

胡兴荣表示，协会将以华强北为战略支点，打造“一街一馆一厦”立体化产业载体，构建从技术研发到商业应用的全产业链生态圈。同步启动产融投资平台，重点为会员企业提供供应链金融、并购重组等资本赋能，推动创新成果通过华强北窗口辐射全国、链接全球市场，为推动粤港澳大湾区低空经济高质量发展做出更大贡献。

据悉，本次大会由粤港澳大湾区低空经济无人机协会、中国无人系统新技术产业联盟主办，多弗国际控股集团有限公司、上海多弗众云航空科技有限公司、鹏城低空经济产业发展（深圳）有限公司等承办。

(责编：董童、李源)

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