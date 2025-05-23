原标题：微众银行携手银联商务推出微业贷国补商户专享贷款 助力消费升级

为积极响应国家关于促进消费升级的政策号召，充分释放消费活力，近日，微众银行与银联商务深圳分公司联合推出“微业贷国补商户专享贷款”，帮助进入国补政府清单的商户解决囤货资金需求量大、短期现金流紧张的问题，推动形成政府补贴、企业让利、金融助力的良好消费局面，助力商家紧抓政策机遇，实现销量与效率的提升。

为进一步赋能消费市场与实体经济，切实解决商户后顾之忧，微众银行迅速响应，发挥自身数字化金融服务优势，并结合银联商务的服务网络优势，携手推出专属国补商户贷款产品，重点围绕银联商务深圳地区家电、3C、装修材料商户。微业贷是微众银行推出的线上无抵押企业流动资金贷款产品，在目前其已授信的160万家企业中，批发零售业占比超38%，其中不乏与国补大消费相关的中小微企业。此次推出的“微业贷国补商户专享贷款”不仅延续了微业贷纯线上、无抵押、无需线下开户等特色优势，还在银联商务银杏数智赋能加持下，提升了整体产品运营效率和综合风控能力，为国补用户提供额度更高、更灵活便利的专享贷款产品。具体而言，针对享受国补的微业贷新用户，微众银行提供定制化额度和融资方案；针对微业贷存量客户，支持在线提额并发放专属利率优惠券，还款方式不仅支持最长24期等额本息，还支持3—6期先息后本，进一步降低商户资金压力。据悉，目前该产品已在银联商务深圳地区商户操作管理系统及银联商务深圳分公司公众号上线，可覆盖国补商户从生产、采购、仓储到销售的全链条资金需求。

银联商务深圳分公司总经理罗欣表示：“积极响应以旧换新政策，激发消费新活力，双方携手打好金融政策组合拳，为商户提供精准化、数字化的信贷解决方案，提升资金周转效率，助力实体经济高质量发展。”

微众银行行长李南青表示：“数字金融正成为破解中小微企业融资难、激活实体经济‘ 毛细血管’的关键引擎，通过此次合作，乘着‘国补’东风，双方充分发挥自身优势，持续拓展数字化普惠小微金融的边界，助力民营经济高质量发展。”

未来，微众银行将与银联商务持续深化合作，将服务深圳国补商户的成功经验复制拓展至全国，通过提供综合数字化企业金融产品方案，为居民消费和实体经济发展注入金融动能。

(责编：董童、李源)

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