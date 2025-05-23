5月22日，正值第25个国际生物多样性日，中国国家地理主办的“未至之境”2025中国野生生物影像年赛启动仪式在广东佛山举办。今年是骁龙连续第六年成为年赛独家影像技术合作伙伴，凭借不断突破移动影像边界的创新技术，助力多维呈现与人类共生共存的自然之灵，让引起情感共鸣的野生生物故事进入更多人的视野，用影像助力自然保护。

中华环境保护基金会理事长徐光、广东省佛山市南海区委书记顾耀辉、《中国国家地理》杂志社社长兼总编辑李栓科以及高通公司全球副总裁侯明娟等嘉宾出席启动仪式，共同开启了中国野生生物影像年赛的自然科技之旅，旨在汇聚更多力量探寻和记录自然中的无限可能，用科技的力量传递生命的力量。

2025中国野生生物影像年赛启动仪式。（受访者供图）

中国野生生物影像年赛已举办六年，根据《中国国家地理》杂志的数据，该年赛自创办以来，获得全球超过80个国家和地区的广泛关注，累计收到157125部参赛作品和超过60000分钟的珍贵自然影像。本届年赛以“未至之境”为主题，携手骁龙以技术创新赋能对未知的探索，共同引领大众领略更多“见所未见”的自然景观。

同时，2025年中国野生生物影像年赛与骁龙合作，将“未至之境”系列自然纪实影片打造为领先移动影像技术的应用范例。双方将以完整影片的形式，分别呈现用手机探寻世界之巅的珠峰秘境和聚焦蔚蓝之境的海洋生灵，展示生命在“极境”中进化出的非凡生存能力。

李栓科表示：“今年我们将继续携手影像技术合作伙伴骁龙，将AI赋能移动影像应用在‘未至之境’系列自然纪实影片中，潜入蔚蓝深海、登上地球之巅，以全新视角捕捉未至之境的生命奇迹，分享更加精彩的生命故事，为行业探索自然影像创作的技术前沿。在年赛步入第二个五年之际，我们将全力探索自然影像赛事的升级，充分发挥平台的力量，成就更多人‘用影像保护自然’的梦想。”

侯明娟表示：“骁龙影像技术不仅支持专业摄影师在极限环境中捕捉非凡画面，更能鼓励普通用户以全新视角探索隐藏在身边的‘未至之境’，用影像拉近人与自然的距离，让我们的身边有越来越多‘善于发现美的眼睛’。骁龙将继续携手中国国家地理，一起拓展影像技术的边界，以科技的力量探索自然，前往更多的‘未至之境’，遇见更多未曾得见的生命力量。”

据悉，“未至之境”2025中国野生生物影像年赛迎来全面升级，通过更加丰富的线上参与方式和线下参观体验，助力精彩的自然影像触达更多“未至之境”，持续拓展公众对于生态保护的认知。在线上，年赛与抖音平台达成全面战略合作，打造“2025中国野生生物影像年赛抖音挑战赛”，邀请海量用户参与以“未至之境”为主题的创作与分享，同时还通过展映历届获奖作品以及重要活动直播合作等形式，让更多人看到年赛的优秀获奖作品，让自然影像触达更广泛的受众。在线下，年赛将携手“遇见博物馆”展开深度合作，在北京、深圳、南京、杭州、无锡等地开展多场高水平的年赛巡展。其中，2025年赛粤港澳大湾区特别展览将于5月28日至8月25日在广东佛山举行。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经