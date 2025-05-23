原标题：比亚迪领跑 4 月智驾车型销量榜，全民智驾战略成效显著

近日，比亚迪官方公布4月智驾车型销售数据，以213325辆的单月销量（占国内乘用车销量 71%）、超48万辆的累计销量（截至2025年4月底），稳居智能辅助驾驶车型销量榜首。细分来看，王朝/海洋系列贡献190617辆，方程豹、腾势等子品牌分别售出9068辆和13519辆，其智驾车型渗透率达71%。

比亚迪在智驾市场的出色表现，得益于2025年2月发布的“全民智驾”战略。该战略以“天神之眼”智能驾驶辅助系统技术矩阵为核心，“天神之眼 A”三激光版用于高端仰望品牌，“天神之眼 B”激光版服务腾势及比亚迪品牌，“天神之眼 C”三目版适配方程豹及比亚迪品牌，覆盖高端到主流市场。此外，比亚迪每天超3000万公里的智驾数据生成量，为智驾系统进化提供有力支持，构建起技术护城河。

比亚迪开启全民智驾时代，源于三大核心底气。数据方面，其构建的中国最大车云数据库，为智驾系统优化提供丰富数据；研发上，超12万名研发人员（含5000多名智驾工程师）组成研发团队，实现软硬件全栈自研，保障技术迭代自主性与高效性；制造体系上，依托新能源汽车生产制造体系，带动产业链协同，降低智驾技术普及成本，推动行业智能化渗透率提升。

比亚迪始终坚守“安全是一辆电动车最大的豪华”理念，将安全置于智驾技术研发核心。智驾系统的自动紧急制动（AEB）、低速紧急制动（MEB）等功能，可实时监测路况、识别危险并制动；车道领航（ICC）、窄道通行（NRP）等功能，通过精准路径规划和车身控制，减少事故发生，契合消费者对智驾安全性能的需求。

(责编：董童、李源)

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