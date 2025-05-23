原标题：普华永道：从全球商业视角看中国新质生产力的优势与投资机遇

在今年3月的中国高层发展论坛上，普华永道（PwC）提交了《从全球商业视角看中国新质生产力的优势与投资机遇》主题报告。报告指出，面对技术革命迭代加速、全球绿色治理深化等挑战，中国通过生产要素升级、全产业链智能化转型、敏捷决策体系构建以及超大规模场景创新，形成了独特的“新质生产力”竞争新优势，正为全球投资者释放结构性增长机遇。

全球变局下中国新质生产力的崛起

当前，全球经济进入深度调整期。普华永道第28期全球CEO调研数据显示，42%的受访企业高管认为，若继续沿用当前商业模式，企业将难以在未来十年生存。在此背景下，中国凭借新质生产力的系统性突破，展现出区别于传统工业化国家的商业进化路径。

一是从人口红利升级到人才红利，商业数据积累产生跨越式红利。经过多年实践积累，中国软件开发者数量已占到全球三分之一，中国STEM专业毕业生规模已突破500万人，持续为人才红利输送资源。中国企业广泛采用的“技术中台”战略体系，积累了一套将商业数据迅速产业化的升级模式，通过“即插即用”将新技术快速应用到各行各业。

二是中国强大的数字化基础设施支撑了中国全产业链智能化转型的新速度。中国多年来持续投资于数字化基础设施建设，其规模效应已开始重构产业创新发展基础，大中小企业均得以共享数字化优势，提升了生产效率和供给弹性。CEO调研报告还显示，受访中国公司从生成式人工智能中获得的红利明显高于受访全球水平。中国的产业优势已从“低成本+低端劳动力”转向“全产业链高弹性数智化解决方案提供者”优势。

三是中国消费市场正从规模优势升级为全球市场决策引领优势。国潮文化、绿色理念等新消费趋势和热点不断在中国市场涌现，加上“消费端—供应链—生产端”实时交互决策网络的技术支撑，中国已成为全球知名品牌研究用户行为偏好的首选区域。普华永道《2023年消费者之声调研》报告显示，76%的中国受访者表示愿意为环保产品支付溢价（高于美国的61%和欧洲的65%）。

四是中国丰富的应用场景受到全球创新者的青睐。中国超大规模市场为技术创新提供了全景测试的试验场，“开发-验证-推广”的创新路径显著缩短了技术从实验室到市场的周期，这些均推动中国从技术“应用场”转变为全球科技创新的“策源地”。普华永道《在华跨国企业高管洞察：中国创新融入全球战略》调研报告显示，多数参与调研的跨国企业（57%）认为，中国创新生态系统对提升其全球竞争力发挥了显著作用，其中12%的受访者认为效果十分显著。

中国经济发展的结构性增量机遇

2024年中国GDP增长率达到5%，一年的经济增量相当于一个中等国家的经济体量。普华永道认为，中国在消费升级、产业融合创新和绿色转型方面蕴含着巨大的投资机遇。

一是消费市场具有三大潜力增量空间。青年品质消费、下沉市场激活与微银族（50-65岁高净值群体）需求升级构成核心驱动力。青年群体对数字化、智能化产品的需求持续攀升。2024年农村网络零售额同比增长15.8%。微银族对精品文旅、科技保健品的需求推动相关赛道规模快速增长。

二是产业融合重构全球价值链。中国鼓励技术交叉渗透、要素跨产业流动和场景价值重构，创造了诸多跨产业领域技术迁移与应用新机遇。生物技术与信息技术融合催生AI药物发现平台、合成生物学自动化生产线；航天技术赋能低空经济和卫星互联网服务，市场规模或突破千亿级。

三是绿色转型催生技术商业化蓝海。中国绿色投资已突破单一产业范畴，形成“技术迭代+政策赋能+市场扩容”三位一体的万亿级市场蓝海。中国碳排放权交易市场年交易量已突破2亿吨，碳金融工具价值攀升。投资者可通过布局“清洁能源替代—低碳技术应用—碳资产增值”的全链条生态，实现社会价值与商业回报的双重收益。

跨国企业把握中国商业机遇的建议

未来，中国不仅是全球创新枢纽，更是标准输出与产业链重构的核心场域，融入中国价值共生网络将成为跨国企业提升全球竞争力的重要选择。普华永道建议跨国企业应优化“单一增长市场”的中国市场定位，建立“创新共生+价值共享”的中国市场新战略。

积极融入中国价值共生网络。一是技术共生战略，构建本土化创新生态。通过设立本土研发中心、联合实验室以及融入政府技术试点等举措融入中国开源创新生态，建立“中国研发+全球适配”的创新框架。二是价值重构战略，以中国实践反哺全球。融入中国区域协作网络，重构“中国洞察-全球输出”的价值链，建立实时决策中枢，应用中国5G专网技术建设跨国数字孪生工厂，依托中欧班列构建“枢纽仓+海外仓”体系，建立“RCEP合规导航系统”，实现全球供应链的重新配置。三是构建韧性管理框架。建立年度“双向赋能评估体系”，量化中国商业生态协同带来的增益，及时开展贸易壁垒和黑天鹅事件应对预案等韧性压力测试。

(责编：董童、李源)

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