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财政部对部分证券评估机构和资产评估师作出行政处罚

2025年05月23日18:18 | 来源：新华网
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新华社北京5月23日电（记者申铖）财政部23日发布财会监督检查公告，公布了2024年度资产评估行业联合检查有关情况，明确对部分备案从事证券服务业务的资产评估机构和资产评估师作出行政处罚。

为促进提升行业执业质量、净化行业发展环境，财政部监督评价局会同中国资产评估协会，依据《中华人民共和国资产评估法》等法律法规，持续加强对资产评估行业的联合监管。

根据此次发布的公告，2024年，财政部监督评价局会同中国资产评估协会，对15家备案从事证券服务业务的资产评估机构开展了执业质量检查。根据检查和集中审理结果，经事先告知、听证、下达决定等法律程序，依法对5家评估机构、14名资产评估师、1位评估机构法定代表人作出行政处罚。另有4家评估机构、18名资产评估师被行业自律惩戒。公告还公布了七个典型案例。

财政部表示，下一步，将坚决贯彻落实党中央、国务院关于进一步加强财会监督的决策部署，坚持“严监管、零容忍”，持续加大对资产评估行业的监督检查力度，营造风清气正的行业环境和健康有序的市场秩序。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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