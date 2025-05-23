助力长三角数字经济发展 “星火・链网”超级节点（苏州）上线运营
2025年05月23日19:43 | 来源：人民网
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人民网北京5月23日电 （记者任妍）5月21日至23日，2025工业互联网大会在苏州市召开。会上，“星火・链网”超级节点（苏州）上线运营，为长三角数字经济发展按下“加速键”。
中国信通院工业互联网与物联网研究所副总工程师高琦表示，“星火・链网”超级节点（苏州）的上线，是推动长三角工业互联网一体化、支撑“东数西算”长三角枢纽布局的创新实践，更是践行网络强国与数字中国战略的关键引擎。
据介绍，江苏作为全国数字经济发展的前沿阵地，早在2023年就启动建设“星火・链网”超级节点（苏州），并在此次大会期间面向全球提供服务。
星火·链网”是在工业和信息化部的指导支持下，由中国信通院发起建设的国家区块链数据网络，以分布式标识和数字身份、区块链、人工智能等技术为依托，以充分释放数据要素价值为目标，旨在构建中国工业互联网领域规模最大、应用最广泛的可信任数据网络空间。当前，“星火・链网”超级节点发展迈入数据要素价值显现的新阶段。高琦表示，中国信通院已布局苏州、沈阳等多个超级节点，同时正重点拓展长沙、鄂尔多斯等众多城市。
“后续，我们将与星火生态合作伙伴围绕互通机制、技术标准、创新应用、生态合作等关键议题深入探讨，携手攻克难题，加速数字经济创新发展，促进数字经济与实体经济深度融合。”高琦说。
(责编：郝帅、吕骞)
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