4月中国外汇市场总计成交29.04万亿元人民币
2025年05月23日20:41 | 来源：新华网
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新华社北京5月23日电（记者张千千、刘开雄）国家外汇管理局23日发布的统计数据显示，2025年4月，中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交29.04万亿元人民币。
其中，银行对客户市场成交4.18万亿元人民币，银行间市场成交24.86万亿元人民币；即期市场累计成交9.55万亿元人民币，衍生品市场累计成交19.49万亿元人民币。
1至4月，中国外汇市场累计成交100.28万亿元人民币。
(责编：赵欣悦、袁勃)
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