新华社北京5月23日电（记者任军、吴雨）记者从中国人民银行获悉，为完善并统一境内企业境外直接上市相关跨境资金管理，提升境内企业跨境融资便利化水平，中国人民银行、国家外汇管理局起草《关于境内企业境外上市资金管理有关问题的通知（征求意见稿）》，23日起向社会公开征求意见。

据悉，通知共26条，主要内容包括：统一本外币管理政策；企业募集资金境内使用和外汇风险管理更为灵活便利；简化管理程序，放宽登记时限要求；进一步规范募集资金管理。

记者从中国人民银行了解到，推出通知主要有三方面的考量：一是目前境内企业赴境外上市的人民币和外币跨境管理政策不统一，有必要起草本外币一体化的管理办法。二是中国证监会对境内企业赴境外上市以及H股“全流通”的管理由审批制变为备案制后，也有必要同步更新汇兑环节的资金管理政策。三是《国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知》实施已逾10年，在登记时间要求、账户使用、资金汇兑等方面有待进一步提升便利化。

据介绍，为回应市场诉求，结合前期银行办理境外上市登记业务在北京、上海、广东等12地的试点情况，两部门拟对现行政策进行优化，支持境内企业在国际金融市场高效融资。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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