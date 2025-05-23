新华社北京5月23日电（记者李延霞、张千千）金融监管总局23日发布《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法（征求意见稿）》，对资产管理信托产品、理财产品、保险资管产品的信息披露行为进行系统规范。

征求意见稿按照资产管理产品生命周期，对募集、存续、终止各环节进行全面规范，引导行业将信息披露融入业务全过程，充分保障投资者的知情权和选择权。

金融监管总局有关司局负责人表示，当前，资产管理信托产品、理财产品、保险资管产品均无专门的信息披露监管制度，现行要求分散在不同制度中，存在标准不完全一致等问题，亟需构建适合三类资产管理产品特点的信息披露制度，统一监管规则。

据了解，在产品募集环节，征求意见稿重点规范产品说明书、合同、风险揭示文件、托管协议、发行公告（或报告）等内容，明确业绩比较基准要求，让产品销售“看得清”。在产品存续环节，重点规范定期报告披露内容，要求真实准确全面披露过往业绩，强化重大事项及时披露，让产品风险“厘得清”。在产品终止环节，要求到期公告和清算报告披露收费情况和收益分配情况，让产品收益“算得清”。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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