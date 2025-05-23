新华社北京5月23日电（记者 赵文君）市场监管总局23日组织召开大型游乐设施安全监管专题会议，部署在全国范围开展移动式大型游乐设施专项整治。

据介绍，专项整治以生产单位集中的产业集聚区、使用单位集中的庙会等活动场所为重点，对移动式大型游乐设施加强重点监督检查，重点查处以小型游乐设施名义生产、使用大型游乐设施等违法违规行为。

专项整治将建立跨地区信息共享、联动执法机制，对违法线索从生产端、使用端双向追溯，强化源头治理，依法查处虚假标注参数、刻意逃避监管的非法设备。畅通投诉举报渠道，及时公布典型违法案例，增强警示震慑。

专项整治要求，积极推行服务型执法，对生产、使用单位强化法规、标准、政策培训，引导企业合法合规经营，提升质量安全水平，保障群众旅游游乐安全。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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