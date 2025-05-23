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中国印尼二维码跨境互联互通加快推进

2025年05月23日22:39 | 来源：中国银联
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原标题：中国印尼二维码跨境互联互通加快推进

　　5月23日，在中国印尼两国央行的指导下，银联国际与印尼支付系统协会（ASPI）在雅加达举行两国二维码跨境互联互通研讨及演示活动。中国银联董事长兼银联国际董事长董俊峰，ASPI董事长Santoso，银联国际首席执行官王立新出席并现场见证。印尼本地主流银行BCA、Mandiri手机银行APP，主流钱包GoPay、Shopee Pay，以及银联云闪付APP、支付宝等6款钱包参与演示。

　　在演示测试环境中，四家印尼本地钱包成功实现在中国境内二维码受理商户使用，银联云闪付APP和支付宝钱包成功实现在印尼本地统一二维码支付标准（QRIS）商户使用。目前，银联国际正协同互联互通项目各参与方，加快推进商务协议、技术开发、系统对接等工作，力争推动项目在2025年内实现试运行，尽快让这一服务惠及两国民众。

　　参与本次活动的钱包方既覆盖银行手机银行APP，也包括金融科技公司旗下钱包。以印尼四家机构为例，BCA、Mandiri为本地主流银行，两家手机银行客户规模均超3000万；GoPay是本地第一大电子钱包，Shopee Pay则是东南亚头部电商平台旗下支付工具，两款钱包用户数均为上亿级别。钱包方代表在研讨中表示，通过中国印尼二维码跨境互联互通，将快速、大规模拓展其钱包跨境使用范围，是实实在在的“赋能”，期待项目早日上线。

　　中国印尼二维码跨境互联互通合作，是在两国央行指导下，以政府对政府（G2G）模式实施的重大项目。2025年1月，银联国际与ASPI、蚂蚁国际、中银香港雅加达分行就该项目签署合作备忘录。合作落地后，中国游客将可使用银联云闪付APP、境内接入“云闪付网络支付平台”的商业银行APP、支付宝等境内主要支付APP，在印尼约3400万家QRIS受理商户扫码支付。印尼钱包用户也将可在中国境内所有银联、支付宝二维码受理商户直接扫码支付，基本覆盖全部境内二维码商户。两国民众跨境前往对方国家出行，均可使用熟悉的本地移动支付产品，支付体验将更加便捷。

　　在中国印尼两国建交75周年之际，银联国际与相关合作方加快推进二维码互联互通项目，是以创新金融支付服务助力跨境经贸往来与人员交流、服务共建中国印尼命运共同体的务实举措。根据两国央行约定，该项目将采用本币结算，这将有助于推动人民币国际化，提升中国支付产业在跨境支付、货币合作等领域的话语权和影响力。

　　此次合作亦是银联携手国内支付机构、中资银行海外分行等产业各方“抱团出海”，联合拓展国际市场、服务高水平对外开放的积极尝试。顺应全球支付产业发展趋势，银联正携手各方打造新“四方模式”，积极推进跨境支付“互联互通”工作，将合作机构范围进一步向产业上下游延伸，在实现自身发展的同时助力产业转型升级。

　　目前，银联已在境外19个国家和地区与本地网络达成和推进二维码跨境互联互通合作，将带动境外银联二维码受理商户规模达数千万家，形成覆盖餐饮购物、交通出行等日常消费场景的跨境支付生态圈。未来，银联将加强与境外本地机构合作，持续优化支付体验，拓展双向互联互通项目的商户和用户数量，提升消费者福祉。

(责编：董童、李源)
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