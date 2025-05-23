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四川绵阳市游仙区：筑牢防非“安全网” 守护群众“钱袋子”

2025年05月23日16:04 | 来源：中国银行保险报网
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原标题：绵阳市游仙区：筑牢防非“安全网”，守护群众“钱袋子”

　　为增强群众风险防范意识，筑牢经济安全防线，5月15日，在第16个“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”当天，四川绵阳市游仙区财政局联合绵阳市游仙区公安分局、游仙区涪江街道办、绵阳市商业银行举办“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法集资主题宣传活动，助力群众远离非法集资陷阱。

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绵阳市游仙区公安分局设立的防非宣传点。冉婷/摄

　　活动现场，绵阳市游仙区财政局、区公安分局等部门通过设立宣传展台、悬挂警示标语、发放宣传手册、讲解案例等方式，向群众普及《防范和处置非法集资条例》等法律知识。游仙区公安分局的反诈民警在现场结合“养老诈骗”“虚拟货币投资”等典型案件，揭露非法集资新套路，提醒群众防范非法集资的危害，守护好自己的“钱袋子”。

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向市民宣传防范非法集资相关知识。冉婷/摄

　　为增强互动效果，本次宣传活动推出“有奖问答”等趣味环节，吸引1000余名群众参与。通过“答题赢礼品”形式，强化群众记忆。公众号同步推送“一图读懂非法集资陷阱”，实现线上线下宣传全覆盖。据统计，本次宣传活动共发放宣传资料1000余份，解答群众咨询100余人次。

　　绵阳市游仙区财政局相关负责人表示，该局将持续深化防范非法集资宣传长效机制，推动宣传进社区、进企业、进校园，加强跨部门风险监测与处置协作，切实维护群众财产安全和社会稳定。（冉婷 冉方席 吕双虎）

(责编：董童、李源)
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