原标题：四川内江：筑牢金融安全网

为提升群众防范经济犯罪意识，守护人民群众“钱袋子”，近日，四川内江市多部门联合开展以防范非法集资为重点的系列宣传活动，有效增强了市民对非法集资的识别能力和防范意识，进一步营造了全社会共同打击和防范经济犯罪的良好氛围。活动当天，内江市公安局、市财政局、市税务局等部门以及域内银行机构和保险机构在市吾悦广场设立主会场，通过悬挂横幅、摆放展板、发放宣传手册等方式，向群众普及非法集资的常见手段、社会危害及防范要点。工作人员结合“养老服务”“虚拟货币”“元宇宙投资”等新型非法集资案例，用通俗易懂的语言揭露犯罪分子惯用伎俩，提醒群众对“高息回报”“稳赚不赔”等话术保持警惕。现场还设置了互动问答专区，专业人员一对一解答群众疑问，帮助市民掌握识别非法集资的实用技巧。

走进社区院落宣传防非知识。机构/供图

同时，宣传活动深入社区、企业、学校等地，开展“精准滴灌”式宣传。在社区，工作人员组织专题讲座，重点针对老年人群体进行反诈防非知识宣讲；在企业，通过案例分析引导企业规范经营，远离非法集资陷阱；在校园，以趣味漫画、情景短剧等形式向学生普及金融知识，培养理性消费和投资观念。此外，活动还充分运用新媒体平台，通过短视频、微信公众号推送等方式扩大宣传覆盖面，形成线上线下联动的宣传格局。（余勇 吕双虎）

(责编：董童、李源)

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