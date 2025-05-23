原标题：全省公安机关多措并举开展打击防范经济犯罪宣传日活动

5月15日，省公安厅联合青海金融监管局，以“与民同心 为您守护”暨“守住钱袋子 护好幸福家 聚力促发展”为主题，开展第16个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日系列活动，切实增强群众防范意识，守护群众财产安全。

主会场设在西宁市中心广场，省市县三级公安机关等48家单位参与。活动设置直播展演、咨询答疑等四大功能区，聚焦商贸、金融等领域常见犯罪，以小品、合唱等生动节目揭露犯罪手法。现场还推出经侦卫士飞行棋等4个互动游戏，设置IP人偶引导、打卡墙，吸引众多群众，共发放资料万余份，接受咨询300余人次。

在线上，依托新媒体平台构建宣传矩阵，做客直播间，邀请专家解析法规；通过云闪付App开展有奖答题；在多媒体平台展播宣传视频海报，向700余万移动终端用户发送宣传短信，拓宽宣传覆盖面。此外，省、市、县三级经侦部门联合金融监管部门，组建宣传小分队，开展“三进三护”活动40余场次，深入社区、高校、企业，通过专题讲座等形式，向重点群体普及经济犯罪法律知识，开展宣讲做好预警防范。

此次宣传活动，有效提升了群众防范经济犯罪的意识和能力，充分展现了公安机关打击经济犯罪、服务社会发展的决心与战果，推动各方共同参与打击和防范经济犯罪工作，为平安青海建设助力。（记者 王煜鹏）

(责编：董童、李源)

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