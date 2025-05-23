原标题：2025年全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日陕西主会场活动在渭南启动

5月15日，2025年全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日陕西主会场宣传活动启动仪式在渭南市举行。陕西省公安厅党委委员、副厅长杜清江宣布活动启动，渭南市政府党组成员、市公安局党委书记朱小青致辞。

活动以“与民同心、为您守护”为主题，重点围绕非法集资、传销等涉众型经济犯罪、涉税犯罪以及假币、银行卡等多发性、民生性突出经济犯罪开展宣传。现场通过播放宣传片、悬挂宣传横幅、设置宣传展板、发放宣传单、讲解答疑等方式，向群众揭示常见经济犯罪作案手法、普及防范经济犯罪知识，展示公安机关打击经济犯罪、服务经济社会高质量发展的坚定决心和显著成效，全力推动社会各界共同参与打击防范经济犯罪工作。

活动由陕西省公安厅主办，渭南市公安局承办，陕西省委金融办、中国人民银行陕西省分行，渭南市委金融办、市人民检察院、市人民法院、市税务局、市烟草局、市市场监管局、市金融监督管理局、中国人民银行渭南分行等监管部门和有关机构共计600余人共同参与。当天，全省各地公安机关结合当地特色和亮点，同步开展宣传活动。

据了解，2024年以来，全省各级公安经侦部门聚焦侦查打击主责主业，依法严厉打击各类经济犯罪活动，全力服务保障我省高质量发展。2024年共破获经济犯罪案件1280起，抓捕犯罪嫌疑人1675人，挽回经济损失38亿余元，宣传受众达600万余人次，推动法治化营商环境持续优化，有力维护全省市场经济秩序和社会大局安全稳定。（陈磊 记者 熊玺 文/图）

(责编：董童、李源)

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