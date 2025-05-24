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央行开展5000亿元MLF操作——

为实体经济提供有力支持（锐财经）

本报记者  孔德晨
2025年05月24日05:01 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　5月22日，中国人民银行（以下简称“央行”）发布公告，为保持银行体系流动性充裕，5月23日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元MLF（中期借贷便利）操作，期限为1年期。专家分析，这是央行连续第三个月加量续做MLF，3月份、4月份MLF净投放量分别为630亿元、5000亿元，释放出数量型工具持续发力、稳增长导向增强的信号。

　　持续向市场注入流动性

　　近3个月以来，央行连续通过超额续作MLF，持续向市场注入中期流动性。3月25日，央行开展4500亿元MLF操作，实现净投放630亿元；4月25日，央行开展6000亿元MLF操作，实现净投放5000亿元。鉴于本月MLF到期量为1250亿元，故此次操作后MLF将实现净投放3750亿元。

　　东方金诚首席宏观分析师王青表示，4月份以来，外部环境波动加剧，国内实施超常规逆周期调节。其中，5月7日央行等部门推出包括降息降准在内的一揽子金融政策措施，加大金融对实体经济的支持力度。5月份降准后MLF继续大额加量续做，这在保持银行体系流动性处于充裕状态的同时，会进一步增加银行的信贷投放能力，更好满足企业和居民的融资需求，增加实体经济信贷融资的可获得性。“考虑到央行刚刚在本月实施降准，释放长期资金约1万亿元，此时MLF加量续作呵护实体经济之意明显。”王青说。

　　“央行近期‘降准+MLF加量’的组合拳，既是对实体经济的有力支持，也体现了货币政策调控的灵活性和精准度。”中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军对记者表示，在货币政策适度宽松基调下，结构性工具与总量政策协同发力，有望进一步巩固经济回升向好态势，为高质量发展提供稳健的金融环境。

　　流动性工具箱丰富

　　根据央行近期发布的2025年第一季度中国货币政策执行报告，近年来，MLF的工具设计、定位、特点都经历了显著变化，既折射出近些年金融市场的快速发展，也是建设现代中央银行制度的生动实践。2025年3月起，MLF操作由单一价位中标调整为多重价位中标，取消统一的中标利率，标志着MLF利率退出政策利率功能。

　　随着当前MLF回归流动性投放工具定位，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。赵锡军分析，当前MLF的定位更加清晰，即聚焦于为银行体系提供1年期中期流动性，与降准、结构性工具形成互补。

　　目前央行流动性工具箱丰富，期限分布更趋合理。“降准释放的长期资金将直接降低银行负债成本，而MLF连续加量续作则精准补充中期流动性缺口。”赵锡军表示，与过去单一依赖总量工具不同，当前政策更强调工具协同。2024年MLF余额一度接近7.3万亿元，占央行总资产的15%左右，但近年来随着基础货币投放渠道丰富，央行对MLF的依赖逐步降低。当前工具箱已形成“长期降准、中期MLF、短期逆回购”的立体架构，调控更加灵活高效。

　　连续加量MLF与降准形成的资金池，正加速向实体经济传导。“银行体系流动性充裕后，贷款利率下行趋势明确。”赵锡军表示，5月LPR（贷款市场报价利率）下调直接降低企业中长期贷款和居民房贷成本，而MLF多重价位中标模式促使商业银行差异化定价，“中小银行可结合自身资金成本灵活投标，这有助于信贷资源向小微企业倾斜”。

　　更好支持经济高质量发展

　　市场认为未来为维持宽松环境，央行MLF净投放有可能成为常规操作。“前期逆回购降息落地，商业银行负债成本明显调降，多重价位中标模式下MLF或配合降息。维持流动性充裕目标下，央行后续或维持偏松操作，MLF净投放可能成为常规操作。”中信证券首席经济学家明明认为。

　　下半年，货币政策如何在稳增长、防风险、促平衡中找准发力点？

　　赵锡军认为，今年以来我国政策组合拳表现出足够的力度和定力，当前货币政策宽松预期基本落地，后续需关注财政组合拳的发力衔接，重点涉及投资和消费两方面。

　　“当前外部环境仍面临较大不确定性，国内稳增长政策还不能松劲。”王青判断，综合当月降准及央行各类中期流动性管理工具操作，5月中长期流动性将处于大额净投放状态。这将为后期新投放信贷、新增社融提供重要支撑。

　　央行方面表示，下一步将继续丰富和完善基础货币投放方式，引导MLF回归中期流动性投放工具的基本定位，形成与其他工具各有侧重又共同维护流动性充裕的立体工具架构，更好支持经济高质量发展。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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