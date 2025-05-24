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前4个月

数字产品线上销售额增长8.4%

2025年05月24日05:01 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社北京5月23日电（记者谢希瑶）商务部电子商务司负责人23日介绍，据商务大数据监测，1至4月，数字产品线上销售额同比增长8.4%，其中，智能机器人、智能家居系统同比分别增长87.6%和16%。

　　这名负责人说，据商务大数据监测，1至4月，以旧换新产品增长较快，15类家电和数码产品线上销售额同比增长11.5%，其中，手机等3类扩围数码产品同比增长18.5%。服务消费引领增长，重点监测网络服务消费同比增长12.1%。

　　在产业电商助力外贸拓内销方面，这名负责人说，外贸优品中华行网上活动、产业电商惠企对接（河北站）等推动内外贸一体化。4月以来，10余家电商平台落实落细订单直采、外贸专区等8项举措，吸纳超3100家次外贸企业入驻，外贸专区销售额超11亿元，直接采购约100亿元。

　　在丝路电商方面，这名负责人说，“丝路电商”伙伴国拓展至34个，“做电商、找中国”日益成为共识。“丝路电商惠全球”走深走实，全年40场重点活动陆续推进，伙伴国线上线下国家馆超120个。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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