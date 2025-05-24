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2025年全球贸易投资促进峰会举行

2025年05月24日05:01 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京5月23日电（记者李婕）由中国贸促会主办的2025年全球贸易投资促进峰会22日在北京举行。峰会以“拥抱数智时代，携手共同发展”为主题，来自约50个国家和地区的800余名中外嘉宾通过对话交流，共谋合作、共话发展。

　　本届峰会发布了《2025年全球贸易投资促进峰会北京倡议》。倡议提出，构建数智化协同体系，维护全球产业链供应链安全稳定；共享数智技术红利，营造开放公平的创新生态；发挥数智时代新优势，促进全球贸易投资自由化便利化；加强数智技术应用，赋能绿色低碳转型；推动人工智能健康发展，增进人类共同福祉；深化全球工商界合作，促进全球可持续发展。

　　中国贸促会会长任鸿斌说，中国贸促会将充分发挥自身职能作用，织密服务企业网，扩大国际朋友圈，为推动高水平对外开放、建设开放型世界经济，不断作出新贡献。

　　峰会还举办了以“数智赋能，共建更加安全稳定开放合作的全球产业链供应链”为议题的全体会议。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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