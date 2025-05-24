冬油菜收获近八成；春播粮食过八成

麦收时节，河南省驻马店市西平县芦庙乡合庄村村民收拢刚收获的小麦。

赵永涛摄（新华社发）

江西省九江市彭泽县棉船镇，大型收割机正在麦田里收割小麦。

朱海鹏摄（影像中国）

本报北京5月23日电 （记者朱隽、郁静娴）我国夏季粮油陆续进入收获时节，相关地区正奋力夺取夏季粮油丰收，夯实全年粮食生产基础。

冬小麦是我国夏收主要粮食作物。在黄淮海地区，冬小麦正处于产量形成关键期，再过10天左右将迎来大面积收获；西南麦区、长江中下游麦区已陆续开镰。

今年入春以来，部分地区出现高温少雨等不利天气，干旱呈发展趋势。财政部会同农业农村部下达中央财政农业生产防灾救灾资金3.76亿元，支持山西、江苏、安徽、河南、广西、陕西等6省份做好抗旱救灾等相关工作。农业农村部有关负责人介绍，近期将密切监测干旱等气象灾害，及时发布预警信息，及早做好物资储备和技术准备。同时，做好机收和应急抢收抢烘的准备，确保夏粮颗粒归仓。

冬油菜是我国夏收油料的主要品种。沿长江流域由西向东，冬油菜正迎来大面积收获。农业农村部农情调度显示，全国冬油菜收获进度已近八成，预计今年单产水平高于上年。据悉，去冬今春，冬油菜主产区温光水总体适宜，加上增产措施技术到位率高，油菜长势为近几年最好水平。

今年，中央财政提前下达油菜生产资金，加大支持力度，资金超过30亿元。各地推进实施油菜单产提升三年行动，落实精量机播、合理密植等关键技术，促进大面积均衡增产。经专家田间调查，冬油菜单产有望进一步提升。

春耕春播进展总体顺利，全国春播粮食已过八成，进入扫尾阶段。

《 人民日报 》（ 2025年05月24日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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