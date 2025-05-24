智能机器人增长87.6%

本报北京5月23日电 （记者王珂）记者23日从商务部获悉：据商务大数据监测，1至4月，数字产品线上销售额同比增长8.4%，其中，智能机器人、智能家居系统同比分别增长87.6%和16%。

1至4月，我国电子商务发挥内外贸一体化程度高、全球产供链布局能力强等优势，提升消费品质，做强国内大循环，深化国际合作联动外循环，建强电商产供链畅通双循环。

消费电商持续提升品质。1至4月，以旧换新产品增长较快，15类家电和数码产品线上销售额同比增长11.5%，其中，手机等3类扩围数码产品同比增长18.5%。服务消费引领增长，重点监测网络服务消费同比增长12.1%，其中，在线文娱、在线旅游同比分别增长31.9%、25.4%。

《 人民日报 》（ 2025年05月24日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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