汽车制造业增长11.2%

本报北京5月23日电 （记者李心萍）国家统计局最新数据显示：1至4月，机械工业主要涉及的五个大类行业增加值同比保持增长趋势。其中，通用设备制造业增长9%，专用设备制造业增长4%，汽车制造业增长11.2%，电气机械和器材制造业增长12.7%，仪器仪表制造业增长9.2%。

机械工业代表性产品中，前4月金属切削机床累计产量为26万台，同比增长16.8%；工业机器人累计产量为22.1万套，同比增长34.1%；发电机组累计产量为10531万千瓦，同比增长90.8%；太阳能电池累计产量为23906万千瓦，同比增长18.8%。

固定资产投资方面，通用设备制造业投资同比增长17.9%，专用设备制造业同比增长8.4%，汽车制造业同比增长23.6%。

《 人民日报 》（ 2025年05月24日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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