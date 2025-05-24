前4月机械工业增加值同比保持增长
汽车制造业增长11.2%
2025年05月24日05:34 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京5月23日电 （记者李心萍）国家统计局最新数据显示：1至4月，机械工业主要涉及的五个大类行业增加值同比保持增长趋势。其中，通用设备制造业增长9%，专用设备制造业增长4%，汽车制造业增长11.2%，电气机械和器材制造业增长12.7%，仪器仪表制造业增长9.2%。
机械工业代表性产品中，前4月金属切削机床累计产量为26万台，同比增长16.8%；工业机器人累计产量为22.1万套，同比增长34.1%；发电机组累计产量为10531万千瓦，同比增长90.8%；太阳能电池累计产量为23906万千瓦，同比增长18.8%。
固定资产投资方面，通用设备制造业投资同比增长17.9%，专用设备制造业同比增长8.4%，汽车制造业同比增长23.6%。
《 人民日报 》（ 2025年05月24日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 前四月我国新增消费品突破800万种
- 人民网北京5月23日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局发布统计数据，今年1—4月，我国消费品新增809.8万种，同比增长40.4%，涉及企业18.9万家。其中，家装类产品表现尤为突出，装修材料、卫生洁具、家具照明、智能家居、适老化改造五大类消费品新增133.2万种，同比增长560.8%，涉及企业1.2万家，商品条码依托其“产品身份证”功能，助力新旧动能快速转换和优质产能持续释放。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开