以碳驱油、以油固碳

实施我国首个海上CCUS项目的恩平15—1平台。

黄思颖摄（人民视觉）

生产人员正在打开二氧化碳驱油井采油树阀门。

吴 晨摄（人民视觉）

本报北京5月23日电 （记者丁怡婷）记者近日从中国海油获悉：我国首个海上CCUS（二氧化碳捕集、利用与封存）项目在珠江口盆地的恩平15—1平台投用。油田开发伴生的二氧化碳被捕集、提纯、加压至超临界状态，通过回注井注入地下油藏，既可以增加原油流动性、驱动增产，又能实现二氧化碳封存，形成“以碳驱油、以油固碳”的海洋能源循环利用模式。

恩平15—1平台是亚洲最大的海上原油生产平台，所开发油田群高峰日产原油超7500吨。若按常规模式开发，二氧化碳随原油一起被采出地面，不仅对海上平台设施和海底管线造成腐蚀，还将增加排放量。

CCUS是化石能源低碳高效开发的新兴技术手段，但项目大都集中在陆上，海上项目屈指可数。该项目的投用，实现了我国海上二氧化碳捕集、利用与封存装备技术的全链条升级，未来10年将规模化回注二氧化碳超100万吨，并驱动原油增产达20万吨。

要将二氧化碳顺利“捕回”海底，难度不小。其中，回注井是连接海上平台和地下油藏的“绿色通道”。中国海油采用“老井新用+分层注气”的经济高效模式，将老油气井改造为二氧化碳通道，节约钻井成本超1000万元，提前7天完工。

《 人民日报 》（ 2025年05月24日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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