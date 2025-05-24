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来，看看机器人的“类人生活”（瞰前沿）

2025年05月24日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：第二十七届中国北京国际科技产业博览会上，机器人在“点赞”。
　　宋家儒摄（影像中国）
　　图②：2025年贵州“村超”40强交叉赛的比赛间隙，机器人进行趣味足球赛。
　　新华社记者 杨文斌摄
　　图③：山东省临沂市郯城县醉东风乡村艺栈，游客与人形机器人互动。
　　张春雷摄（影像中国）

　　人形机器人，正加速“跑”进我们的生活。在街上跑步、巡逻，跟孩子互动、交流，还能在生产、医疗、消费等领域工作。很多人都好奇，机器人设计成人形，是为了更好融入人类社会吗？人形机器人热衷参加体育赛事，又是为了什么？人形机器人也有“大脑”，可以思考和产生情感吗？本期“瞰前沿”，我们邀请到几位专家来答疑，帮我们进一步了解机器人伙伴。

　　——编  者

　

　　机器人为什么要“更像人”？

　　张立华

　　从搬东西、做家务，到跳舞、跑步甚至“练功夫”，越来越多机器人朝“更像人”的方向发展。有人好奇，为什么要把机器人做成人的模样？是为了“炫技”，还是为了贴近科幻电影中的未来世界？

　　事实上，机器人以人的形态“进化”，是因为这种形态与现实世界更加适配，在技术上更具可操作性，也方便人类与机器人和谐相处。

　　首先，人形机器人可以以人为师。人类拥有独特的身体构造、敏捷的运动能力以及高度灵活的手部结构，是生物进化与自然的完美融合。因此，仿生人形结构可以让机器人通过直接模仿的方式变得更智能。

　　人形机器人向人类学习的“第一课”，是通过大量人类动作示范视频学会大致的行为模式、快速掌握基础动作，比如拿起水杯、开门、行走等。然后再通过强化学习，进一步打磨动作细节。这样的学习训练成本更低、效率更高。

　　其次，人形机器人与社会生活的适配度更高。我们日常生活中的大多数物品、设施和空间，都是按照人体比例和使用习惯设计的，机器人设计成人形，就能够更好地融入现有环境。

　　凭借类似人手的灵巧结构和先进的控制技术，人形机器人可以完成更多任务，并在多变任务中展现出高度通用性。比如使用螺丝刀、键盘、钻头等常用工具，完成开关阀门、物件装配等精细动作，还能平稳处理易碎物体。这种高度适应能力，使得人形机器人在社会任务中更加得心应手。

　　机器人设计成人形，还能更好地与人社交。它们的类人外表不仅让我们天然地感到亲切，也是精心设计的交流接口，比如具备“视线”指向功能的头部、具有表达性的手势和手臂动作等，都让我们能更直观地“读懂”它的意图。

　　我们的大脑更擅长处理“像人一样”的交流信号，所以当人形机器人向我们点头、伸手、微微前倾时，我们会下意识地回应它的动作。相反，一个六足机器人伸出“机械足”，人们往往弄不清楚它的意图。在这方面，人形机器人可以用更自然、更友好的方式和人类相处。

　　当然，人形机器人的最终目的不是“像人”，而是“为人”。它既是一种仿生人类结构，更是连接人工智能与社会生活的桥梁。未来，人形机器人或许会像手机一样，成为随处可见的智能工具，而在这条“进化之路”上，我们是使用者，更是塑造者。

　　（作者为复旦大学智能机器人与先进制造创新学院副院长，本报记者丁雅诵整理）

　　

　　机器人为啥热衷“搞体育”？

　　徐宝国

　　最近，首届具身智能机器人运动会在江苏无锡举行，150多名机器人选手在竞技场上大显身手。前不久，2025北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松上，“人机共跑”未来感十足。

　　机器人为啥热衷“搞体育”？体育赛事中，机器人要比拼哪些能力？

　　机器人诞生至今已有几十年，但以前它们长得并不像“人”，很多时候会以机械臂等形态出现在生产车间里。人形机器人是机器人最复杂的形态，竞技体育的多样化场景又考验着人形机器人感知环境、分析决策、运动控制等能力，而这些正是它们迈出实验室、走向应用的关键环节。

　　机器人“运动员”要满足哪些要求才能参赛？赛事现场环境不断变化，需要机器人更智能；赛事往往持续时间较长，对机器人的稳定性和可靠性有较高要求；要保证比赛观赏性，机器人的灵活性和协调性也必不可少。这些高标准的要求背后，都离不开人类赋予它们的本领。

　　机器人身上的视觉、触觉、力觉传感器，对应人的视觉、触觉、力觉，用以实时感知外部环境，需要十分敏锐。这些传感器的“总枢纽”，可以看成人的大脑神经系统，不仅需要较强的信息处理能力，还要有持续学习能力。机器人“运动员”面对的是不断变化的环境，工程师给它们输入的是具备学习功能的代码。这个过程好比小孩子蹒跚学步，既要有家长引导，也要靠自己摸索。机器人要想在赛场上跑得稳，平时训练就不能偷懒，直道、弯道等都要学习，遇到新场景还需要“随机应变”“现学现用”。

　　机器人“运动员”摔倒后爬起来，看似简单，其实并不容易。控制机器人运动的核心部件是电机，电机可以看作人体的关节及带动关节运动的肌肉群。人们写字、握手时力度有大有小，以电机为核心的机器人关节，刚度也要能够动态变化，实现“松紧调节”，否则机器人一旦摔倒，就可能爬不起来了。

　　有网友问，为什么机器人“运动员”的主项大多是马拉松，而不是排球、篮球、乒乓球呢？打球要用手，人类的手非常灵敏，能细致感受一块布料的质地和纹理——这是机器人的手目前做不到的。科学家正在开发“类脑多模态触觉传感器”，来帮助机器人拥有更加灵敏的手。

　　机器人“运动员”在赛场上也会摔倒、爬起，就像科技创新的过程，并非一帆风顺。我们期待，人形机器人能够“跑”进我们的日常生活，跑向更美好的未来。

　　（作者为东南大学机器人传感与控制技术研究所副所长，本报记者姚雪青采访整理）

　　

　　机器人也有“大小脑”吗？

　　张  强

　　科幻电影中，人形机器人“无所不能”；现实生活中，它们在工厂、景区、学校等场景中各司其职，看起来好像与人无异。

　　人形机器人也有“大小脑”吗？

　　其实，机器人的“大小脑”是由人定义的分层架构，模拟人类神经中枢的协作模式。像人一样，“大脑”负责认知决策，通过AI大模型实现自然语言交互、环境感知和任务规划；“小脑”则专注运动控制，处理关节协调、力控反馈等精细操作。

　　人形机器人的“大小脑”是怎么诞生的？这离不开多学科技术的深度融合。在“大脑”层面，多模态大模型成为核心引擎：通过自然语言理解与多机协作，实现无人场景的自主作业；整合视觉、语音和强化学习，人形机器人能够在多领域提供智能服务。“大脑”让人形机器人不仅能“听懂”指令，还有“应变能力”。“小脑”则是通过运动控制算法，模仿人类运动神经结构，让人形机器人“四肢协调”。高精度传感器和仿生驱动技术赋予人形机器人触觉，让它们在处理易碎物品时小心翼翼。

　　在工厂，人形机器人高效分拣物品；果园里，它们运用3D视觉和柔性抓取技术采摘水果；生活中，它们跑马拉松、与人互动……背后都离不开“大小脑”协作。

　　就像人类致力于开发自己的大脑一样，人形机器人的“大小脑”也在进化。

　　一是多模态融合与群体协同。未来，人形机器人的“大脑”将实现语言、视觉、触觉等多维度信息的深度整合。例如，当接到“清理洒漏咖啡”的指令时，家庭服务机器人不仅能通过语音解析需求，还能借助视觉识别液体范围，通过触觉感知地面材质，动态调整抹布压力和移动轨迹。人形机器人还能实现“群体协作”，它们通过分布式网络形成“群体脑”，单个人形机器人的局部经验可快速转化为群体知识库。

　　二是硬件算法共生的具身智能。“小脑”进化后，人形机器人可以通过数据驱动实现自适应控制。仿生驱动技术与强化学习结合，使机器人能在不规则路面自主调整步态，实现对斜坡、碎石等复杂地形的“自适应”。

　　三是伦理嵌入与安全进化。随着自主性增强，人形机器人的“大脑”将学会“价值判断”。比如，伦理决策模型可以明确人形机器人的“原则”，服务机器人进入卧室前会主动请求用户许可，避免侵犯隐私。

　　未来，人形机器人在“大小脑”大幅进化之后，有望更好地融入人类社会、更好地服务于人。

　　（作者为北京人形机器人创新中心学术委员会主任，本报记者王昊男整理）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月24日 05 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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